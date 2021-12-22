Урбанистические итоги года: транспортная «реформа» обернулась провалом

ПАЗики общественники считают прошлым веком. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Общественное движение за комфортный и безопасный город «Владимир будущего», организаторами которого являются Артем Черней и Сергей Егоров, в этом году решили учредить первую урбанистическую премию.

Авторы идеи предложили горожанам написать комментарий о самых ярких инициативах и событиях. А также просили не забывать указывать номинантов. Комментарии собирали в течение месяца и отбирали по принципу лайков. Чем их больше, тем выше вероятность попасть в шорт-лист премии. На днях итоги были подведены.

О хорошем

Героем года стала Регина Яфасова, которая организовала во Владимире фестиваль уличного искусства «Загогули 33» и показала тем самым, что даже консервативную историческую среду можно органично сделать яркой и современной. Жаль только, что коммунальщики не прониклись и некоторые работы канули в Лету.

Регина Яфасова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Событиями года единогласно признали все тот же фестиваль «Загогули 33», а также прокат электросамокатов. Организаторы говорят, что современные транспортные средства заставили по-новому взглянуть на город, обнажить старые проблемы и вернули интерес жителей к происходящему за пределами их квартир.

Электросамокаты. Фото: Виктория СУХОВА

Благоустройство года — роща «Сосенки». Бизнесмен Александр Смирнов превратил небольшой сквер за филармонией в спокойный природный уголок, которые на ближайшие годы должен стать ориентиром при создании новых общественных пространств.

Велодорожка года — улица Комиссарова. Она, конечно, не идеальна, но во Владимире до этого года не было и такого. Отдельно организаторы отметили очаровательные мини - «зебры».

Инициативы года - восстановление стелы на могиле архитектора Столетова и включение дома Ольги Розановой в список выявленных памятников. Волонтеры показали, что при вдумчивом и бережном отношении реставрация возможна и без вентфасадов. Ольга Розанова, авангардистка с мировым именем, родилась в Меленках, жила во Владимире, но об этом совершенно ничего не напоминает. Общественники верят, что дом Розановой в списке ВОКН станет первым шагом к признанию заслуг художница на ее малой родине.

Местом года стал центр современной культуры «Флигель». Анастасия Вавилова сумела вдохнуть жизнь в полуразвалившийся дом на задворках исторического центра города, создав важное и актуальное культурное пространство.

Прорыв года — Мишкин. Это не просто уличный художник, а целое явление в жизни Владимира. Трогательные работы Мишкина остроумно подчеркивают городские проблемы и напоминают, как важно ловить момент.

Ну, и в качестве бонуса организаторы добавили номинацию оптимизм года и присудили ее переходу на Сперанского. Местные жители, которые добились удобного для себя перехода — пример смелости и стойкости, как бы пафосно это не звучало. А еще это урок всем нам, что объединившись, можно добиться многого.

Работа выполнена в рамках фестиваля Загогули 33. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А теперь о грустном

К сожалению, без отрицательных моментов не обошлось. Потерей года стала вывеска на «Заре». Оригинальную надпись просто закрыли вентфасадом.

Вентфасад года — опять же гостиница «Заря». Такая облицовка выглядит дешево и безвкусно. Общественники говорят, что это все равно, что купить «Мерседес» и переделать его в «Жигули»: можно, но зачем?

Забор года — оградка вокруг памятника Ленину. Пешеходные ограждения типа «крест» продолжают наполнять город, делая его опаснее, лишая очарования провинции. А около памятника Ленину настолько мало людей, что заборы там абсолютно бессмысленны.

Провал года – общественный транспорт. Уход компании «АДМ» вверг общественный транспорт в хаос. Безумные интервалы, постоянные поломки и битком набитые автобусы — реальность, которой не должно быть в городе XXI века.

Ретро-троллейбус. Фото с сайта администрации города Владимира.

Франкенштейн года — ретро-троллейбус. Доктор Франкенштейн собрал свое чудовище из частей тел умерших людей — так же поступили и со старым владимирским троллейбусом. Туристическую фишку убили одними только креслами из «Волгабасов». А ведь задумка была неплохая.

«Стена плача» года — баннер на улице Ильича. Организаторы «Владимира будущего» сатирически замечают, что не знают наверняка, «какую цель преследовал этот человек, закрывая часть старой стены баннерами под кирпич, но туалет у него получился отличный, в центре их очень не хватает».

Дизайн года — ливрея общественного транспорта. Фирменный стиль общественного транспорта вызывает немало вопросов. Почему такие цвета? Кто разработчик? Были ли другие варианты? «Новая ливрея владимирских троллейбусов и автобусов — апофеоз непрозрачности».

Ненужный камбэк года — ПАЗики. «Полтора месяца жители западных районов Владимира ездили на автобусах, на которых обычно возят картошку. Хочется верить, что такого больше не будет никогда».