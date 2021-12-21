Владимирским водителям предлагают оформить «автомобильный» QR-код

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Во Владимирской области, как и по всей России в целом, начался эксперимент по использованию электронного свидетельства о регистрации транспортного средства, среди водителей более известного, как «СТС».

Планшет инспектора

На самом деле эксперимент решено было начать еще осенью, однако почти никто из водителей о нем не знал, поэтому с наступлением зимы его продлили как минимум до конца 2021 года.

Речь идет о том, что водителей фактически освободили от обязанности возить с собой один из необходимых документов, а именно — СТС, которое в бумажном виде представляет собой карточку розового цвета с данными вашего автомобиля. Правда, чтобы использовать новшество, придется зарегистрироваться на «госуслугах».

- Рассказывали, якобы во Владимирской области инспекторы ничего не знают об электронных СТС, поэтому пока думаю, есть ли смысл его оформлять, - говорит автолюбитель из Владимира Александр. - Ведь можно попасть на штраф, если окажется, что у тебя отсутствует документ.

Однако в областном Управлении ГИБДД заверили — наш регион тоже активно участвует в эксперименте, и бояться не нужно.

- Фактически сейчас любой инспектор, как на стационарном посту, так и «в поле», может проверить у вас электронный СТС. Единственное условие — наличие связи, - объясняет старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области Михаил Маслов.

По словам владимирских инспекторов, алгоритм проверки таков: сперва автолюбитель устанавливает приложение «Госуслуги Авто» на свой гаджет, и оно автоматически загружает сведения об автомобиле через базу данных ГИБДД. Затем, уже где-то в пути, водителя останавливают на посту, и он говорит полицейскому, что имеет электронный СТС.

- У каждого инспектора имеется специальный планшет, при помощи которого он «пробивает» QR-код с вашего приложения и получает сведения об СТС, - объясняет Михаил Маслов. - Именно для этого и требуется наличие связи. Сама по себе цель введения этого новшества очень проста — избавить водителей от обязанности носить множество документов.

Чтобы показать инспектору «автомобильный» QR-код, достаточно только запустить приложение и нажать на кнопку «Предъявить СТС». Затем приложение спросит вас, удалось ли это сделать.

Три ограничения

Впрочем, есть несколько нюансов. Во-первых, пока эксперимент проводится лишь в тестовом режиме, и формально это значит, что возить с собой бумажный вариант вы обязаны. Однако инспекторы ГИБДД заверили, что по факту никто не станет штрафовать автолюбителя, если у него все в порядке с электронным СТС — показали, и поехали дальше.

Во-вторых, если вы живете в районах, где имеются проблемы со связью, лучше не рисковать, и все-таки возить с собой бумаги.

Наконец, третье — электронный СТС де-факто может предъявить только собственник автомобиля, данные которого уже поступили в Госавтоинспекцию. В реальности это означает, что водитель должен иметь регистрацию на «Госуслугах» и автомобиль должен быть зарегистрирован на его имя. Это значит, что если вы передадите руль кому-то из друзей или знакомых — им все равно придется возить с собой, помимо «открытого» полиса ОСАГО, бумажный вариант СТС.

В Управлении ГИБДД по Владимирской области рассказали, что пока новшеством пользуется очень мало водителей региона, поэтому инспекторы выражают надежду, что услуга станет популярнее. Дело в том, что если эксперимент пройдет удачно, не исключено, что и другие автодокументы со временем переведут в электронный формат, что существенно упростит жизнь и водителям, и инспекторам.