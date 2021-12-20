Низкие зарплаты и много культуры: эксперты оценили качество жизни во Владимире

. Фото: Александр УТКИН

Каждый город оценивали по нескольким десяткам параметров, среди них – обеспеченность жильем, благоустройство, доступ к медицине и зарплаты.

0,94 комнаты на брата

Как оказалось, во Владимире в целом жить можно неплохо. Так уровень жилищных условий у нас выше, чем по стране. Стоимость квадратного метра жилья ниже, чем в среднем по стране – 41,02 в нашей областной столице против 57,92 в среднем по стране. Комнатами владимирцы также обеспечены лучше, чем в целом россияне: на одного горожанина приходится 0,94 комнаты, по стране в среднем выходит только 0,85. Метров у владимирцев тоже получается больше: 27,6 против 26,09 в среднем по стране. Есть и минусы. К примеру, дорогая аренда. В среднем владимирец тратит на съем 36,38% доходов, а по стране этот показатель ниже – 33,39%. Кроме того, почти половина жилья в городе построена более 40 лет назад, в скором времени их ресурс будет исчерпан, что повлияет на качество жизни.

При этом в городе с разнообразием вакансий и наличием подходящих вакансий все не радужно и хуже, чем в других городах. Неудивительно, что на поиски новой работы люди тратят в среднем 7,3 месяца. Да и зарплаты во Владимире невысокие: в среднем горожанин получает 6841,2 доллара в год, в среднем по стране зарплаты больше почти на две тысячи долларов. Да даже в Коврове зарплата выше – на четыреста баксов! При этом баланса между работой и отдыхом у владимирцев тоже нет. Ещё из минусов: у 10% горожан нет доступа к чистой воде, практически у стольких же нет доступа к интернету, даже мобильному.

Ожидаемо, но с развитием медицины в городе все невесело. При этом коек хватает – на десять тысяч горожан приходится 144 места в больницах, это на три десятка больше, чем в среднем по стране. Но проблемы возникают с доступностью медицины. А помощь врачей владимирцам нужна: только 27% ведут здоровый образ жизни. Но по стране этот процент ещё ниже – около 25.

Также эксперты посчитали Владимир достаточно благоустроенным городом с доступным образованием. С ними согласны больше половины горожан - 55% считают свой город благоустроенным и ухоженным. Но зелени в городе по-прежнему немного - 21% от общей площади. Для сравнения – промзоны занимают 8%.

Не ходите дети вечером гулять

С безопасностью во Владимире все заметно хуже, чем в целом по России. И только 44% жителей чувствуют себя безопасно ночью на улицах родного города. Ситуация на дорогах тоже оптимизма не внушает: в авариях по состоянию на 2020 год погибло 10 человек на 100 тысяч населения, вдвое больше, чем в среднем по стране. Пешеходов за тот же срок погибло в ДТП тоже в два раза больше, чем в среднем по России – 5,84 на сто тысяч жителей.

При этом только 42% пешеходных переходов адаптированы под инвалидов и маломобильных групп населения, 18% горожан живут далеко от остановок, а средний возраст владимирских троллейбусов — 12 лет, автобусов — 14 лет. Кроме того, в городе нет современных экологических автобусов.

Возможно, это приводит к тому, что люди предпочитают все же ездить на своих машинах – при невысоких зарплатах авто есть фактически у каждого третьего. Пересесть на альтернативные виды транспорта владимирцы тоже не готовы: всего 1,25% горожан добирается до работы или учёбы на велосипеде, самокате, моноколесе и тому подобном.

Зато Владимир город культурный: музеев, театров, галерей и кинотеатров здесь больше, чем в среднем по стране, культурных мероприятий тоже проводится немало, зато бюджетных денег на сферу культуры выделяют меньше, чем в среднем по России: примерно 1800 на человека в областном центре против 2700 по стране.