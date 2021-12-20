Мастерица из Владимира получила кукольный Оскар на международной выставке

Елена Дьячкова представила на выставке в Москве пять работ. Фото героя публикации.

Жительницу областного центра Елену Дьячкову владимирцы знают как пряничного мастера. Она не просто печет пряники, а создает из них интерьеры и шкатулки. Одну из работ — пряничный «Цирк» - в прошлом году признали лучшей на конкурсе в Лондоне.

Но кроме пряников Елену интересуют еще и куклы. Недавно она вернулась с крупной международной выставки в Москве, где завоевала главную награду, которую мастера-кукольники между собой называют Оскаром. Но обо всем по порядку.

За первую работу не стыдно

Еще в институте, когда Елена получала образование дизайнера интерьера и ландшафтной среды, у нее возникла идея создать авторскую куклу.

Елена Дьячкова завоевала кукольный "Оскар". Фото героя публикации.

- Куклами я начала заниматься в 2016 году. Первой моей работой стала «Флора и Феник» (кролики мама и малыш — Авт.). Конечно, по сравнению с нынешними, она была весьма скромная. И все же мне за нее не стыдно, я ее очень люблю. Более того, именно с этими куклами я посетила выставку в Москве и победила. А сейчас эта работа находится в мастерской и стоит рядом с моим столом, - вспоминает Елена.

После Москвы мастер погрузилась в круговорот разных выставок — сначала пригласили в Германию на фестиваль мишек Тедди, потом в Санкт-Петербург. После такого насыщенного начала кукольной деятельности Елена поняла, что ей по душе не только создание кукол, но и вся атмосфера, связанная с ними.

Все начинается с эскиза. По словам Елены, он лучше помогает собрать образ, увидеть цветовое решение. Но это только полдела — куда важнее найти все материалы и мелочи, дополняющие образ.

Кресло Английский сад. Фото героя публикации.

- Во Владимире я покупаю преимущественно ткани, а все остальное заказываю в разных городах. К счастью, все необходимое удается найти сразу, не приходится где-то долго искать, - говорит Елена. - Для изготовления куклы я использую проволоку, синтепон, ткань, пластик — во многом материал зависит от того, в какой стилистике кукла — стоит ли она на каркасе (статуарная) или будуарная (текстильное тело).

Мастер говорит, что у каждой куклы свой характер. И бывают моменты, когда словно невидимой рукой или каким-то проведением изначальный образ претерпевает изменения.

Новое вдохновение от Фаберже

Уже в четвертый раз Елена участвовала в международной выставке «Искусство куклы» в Москве. На площади в 14 тысяч квадратных метров больше тысячи мастеров из 26 стран показали своих кукол, выполненных в самых разных техниках и стилях.

Коллекция, представленная на выставке владимирским мастером, появилась благодаря участию в конкурсе «Пусть это будет Фаберже». Работа «Карл в кресле с капюшоном» тогда стала победителем.

Карл в кресле с капюшоном. Фото героя публикации.

- За основу было взято яйцо с ландышами и как-то сразу пришло понимание, что сидеть в кресле-яйце должен именно петух. Кресло украшают 33 ландыша, столько мне было лет на момент создания работы, - поясняет Елена. - Вслед за Карлом последовала работа «Полли и Серж. Летний день». Она представляет собой курочку и цыпленка, сидящих на кресле. Образ навеян работой Фаберже «Васильки и овес в хрустальной вазочке».

Полли и Серж. Фото героя публикации.

Детальная проработка образа поражает. Курочка Полли — настоящая модница, на ней кружевное белое платье с зеленым тренчем, шляпка с синими шелковыми лентами, цветами и кружевом, на лапках — перчаточки в сеточку. Она придерживает сумочку и прижимает к себе птенца, одетого в костюм французского морячка. Кресло, на котором они сидят, украшают васильки из шелка, дрожащий металлический овес, цветы с эмалью и маленькие подвесы пчелок.

Еще одна работа, представленная Еленой на выставке - «Гусь Себастьян. Счастливчик». На первый взгляд он напоминает Шерлока Холмса. У него миниатюрное пенсне, кепка и модные ботинки. Однако мастер говорит, что образ навеян книгами Агаты Кристи. Гусь символизирует англичанина, живущего в деревне, в своем имении. Он — большой модник и ничем не обременен.

Гусь Себастьян. Фото героя публикации.

Кроме кукол, Елена Дьячкова представила и два больших арт-кресла - «Английский сад или первая любовь» и «Маленький принц». Первое утопает в шелковых цветах, в которых видны жучки, стразы и дрожащая роса. Внутри купола летают золотистые ласточки.

Маленький принц. Фото героя публикации.

- Второе кресло посвящено «Маленькому принцу». На нем сидит мальчик в образе летчика, словно бы сам Экзюпери, рядом его верный друг лис и роза из холодного фарфора. Внутри купола расшито звездное небо из страз, камней, бисера и бусин. А на спинке кресла вышито стихотворение, которое я посвятила своему крестнику несколько лет назад.

Вся коллекция из пяти работ была выполнена за одиннадцать месяцев.

Работа «Полли и Серж. Летний день» получила на выставке награду «Пандора Платинум» или кукольный Оскар. Сама Елена говорит, что о такой награде можно было только мечтать. Но останавливаться на достигнутом она не намерена. Хочется освоить новые техники, чтобы радовать окружающих еще более волшебными работами.