Ледовые катки 2021-2022 во Владимире: дата открытия, расписание, цены на билеты

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима вступила в свои права, а значит, пора активно проводить вечера и выходные. Самое время встать на коньки и выйти на лед. Тем более что в этом году предостаточно катков. На любой вкус и кошелек.

Сказочный каток в центре города

17 декабря открылся любимый горожанами каток на Пушкинском бульваре. В этом году там создана волшебная атмосфера сказки Андерсена «Снежная королева». На смену традиционным гирляндам «Бахрома» пришли динамические гобо-проекторы. По всей территории катка установлены световые rgb-шары и световые фигуристы, на ограждении появился световой узор, повторяющий след от лезвия коньков. Отдельно стоит отметить праздничные фотозоны «Царство Снежной королевы», «Дом разбойницы», «Северная хижина» и «Лавочка желаний».

Каток будет работать в будние дни с 16 до 22 часов, в выходные и праздничные дни — с 10 до 22 часов (технические перерывы — с 13.00 до 13.40 и с 17.00 до 17.40).

Вход на каток — бесплатный. Прокат коньков стоит 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе – 50 рублей.

Каток в центре города. Фото с сайта администрации города.

Каток «Молодежный» в Центральном парке

Заработал каток в Центральном парке. Обещают музыку и праздничное оформление. Рядом есть буфет, где можно выпить чаю. Каток будет работать ежедневно с 8 до 22 часов.

Вход на каток для взрослых - 150 рублей, для детей до 12 лет (при предъявлении соответствующего документа) - 50 рублей. Прокат коньков - 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе – 50 рублей.

Каток на «Рынке на Студеной»

С 20 декабря покататься можно на территории гастромаркета «Рынок на Студеной». С воскресенья по четверг каток работает с 11 до 23 часов, в пятницу и субботу с 11 до полуночи.

Стоимость с прокатом коньков — 320 рублей, со своими коньками — 200 рублей.

Каток на «Лыбеди»

Каток на стадионе «Лыбедь» откроется в новогодние праздники, ориентировочно 2 января. Режим работы в праздники - с 11.00 до 21.00 (технический перерыв с 15 до 17 часов).

Вход на каток - 200 рублей. Прокат коньков - 60 рублей, аренда ячейки - 60 рублей.

Ледовый комплекс «Владимир»

Продолжаются сеансы катания в ледовом комплексе «Владимир».

Стоимость одного сеанса без проката коньков составляет 200 рублей, с прокатом коньков — 300 рублей. Кстати, за прокат нужно оставить залог — за взрослые коньки — 1500 рублей, за детские — 1000 рублей.

Расписание сеансов катания можно уточнить по телефону: 8(4922)52-98-78.

Каток «Пингвин»

Здесь катание началось еще в ноябре. С понедельника по четверг и в воскресенье каток работает с 10 до 22 часов. В пятницу и субботу с 10 до 23 часов.

Цена билета на каток зависит от времени и дня недели, и варьируется от 100 до 200 рублей.

Кроем того, здесь проходят разные акции: понедельник — День студента (при предъявлении студенческого билета — скидка 50 рублей), вторник — «Мама, папа, я» (купи два взрослых билета, а детский получи в подарок), среда - «Покатайся на трех зимних аттракционах» и получи скидку 50 процентов на входной билет на каток. В четверг - «Приведи друзей» - группам более 15 человек скидка на каток 20 процентов. В пятницу при покупке семейного билета на каток можно получить в подарок 1 билет на аттракционы.

Подробный график работы катка можно посмотреть в группе Вконтакте.

Катки во дворах

На своих коньках можно покататься на хоккейных дворовых кортах во всех районах города. В этом году во Владимире открываются новые корты в парке «Добросельский» и на улице Лакина, 139-а. Также отремонтирован корт на улице Диктора Левитана, 57.

Все корты будут залиты в течение декабря: микрорайон Энергетик, улица Энергетиков, 4-а; микрорайон Юрьевец, Институтский городок, 9; улица Верхняя Дуброва, 21; проспект Ленина, 43; проспект Ленина, 24; улица Диктора Левитана, 3-в; улица Диктора Левитана, 57; проспект Строителей, 46-а; улица Белоконской, 10; улица Горького, 40; улица Лакина, 139-а; улица Кирова, 8-а; улица Юбилейная, 22; улица Жуковского, 20; улица Соколова-Соколенка, 7; парк «Добросельский» (Суздальский проспект, 8-а); улица Растопчина, 49-б; улица Куйбышева, 54; стадион «Юность» (улица Егорова, 10-а); микрорайон Оргтруд, улица Молодежная, 11; микрорайон Лесной, улица Лесная, 5.