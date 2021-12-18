Новый мусоросортировочный комплекс в Петушинском районе заработает 1 января

. Фото: Андрей АБРАМОВ

В новом году в регионе появится сразу три мусоросортировочных комплекса по сорок тысяч тонн мощностью. Первый из них в деревне Бабанино Петушинского района уже готов, сейчас идёт приёмка работ, а перерабатывать мусор он начнет в январе. Второй комплекс в Тереховицах заработает в первом квартале следующего года, третий под Муром откроется в первой половине 2022 года.

Несмотря на одинаковую мощность, деньги на строительство комплексов пойдут разные – от 70 до 200 миллионов рублей, но из бюджета не потратят ни копейки, все это деньги инвесторов. В перспективе два похожих комплекса, где будут сортировать и частично компостировать мусор, построят в Камешковском и Александровском районах. А вот завода по сжиганию мусора в регионе не будет. Как заверили в департаменте природопользования, его нет в территориальной схеме и никаких переговоров по его строительству в областной администрации не ведут.

А вот мусоросортировочные комплексы строить будут, несмотря на недовольство жителей. Все они прошли общественные обсуждения и утверждены в терсхеме по обращению с отходами.

- Большое количество людей пишет в департамент и звонит мне лично, говорят, что такие объекты нужны. Мы настолько завалились мусором, что свозить все на полигоны не вариант, тем более что к 2030 году мы должны сортировать 100% отходов и не более 50% отвозить на полигоны. Социальная напряжённость есть по любым объектам, будем объяснять, - заявила директор департамента природопользования Татьяна Клименко.

При этом чиновники отмечают: область завалена своим мусором, запрет на ввоз отходов из других регионов действует и официально случаев его нарушения не зарегистрировано.

А вот с рекультивацией свалок дело обстоит хуже: денег из федерального бюджета на это не дали, поскольку большинство из них расположены на землях лесного фонда – так в области сложилось исторически. Но в департаменте хотят попробовать подать документы ещё раз в следующем году. Речь идёт о рекультивации свалок в Курлово Гусь-Хрустального района, Фоминках Гороховецкого и Ковровской свалки, готовят документы по рекультивации Меленковской и Суздальской. Также семь миллионов рублей выделили на проект по рекультивации Александровского полигона, подготовка его идёт.