QR-коды во Владимирской области отменили, но не везде

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впереди новогодние праздники и, как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, владимирцы пребывают в состоянии эйфории. Особенно после того, как было отменено повсеместное введение QR-кодов. Есть опасение, что проведение праздников и снятие ограничений в заведения общепита приведет к всплеску заболеваемости.

В хвосте по охвату вакцинированных

- Ношение масок в торговых центрах, в транспорте, на массовых мероприятиях обязательно. Однако эти требования никто не соблюдает, - с сожалением отмечает Марина Колтунова, официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора. - Напоминаю также, что запрещено проведение мероприятий численностью больше 500 человек.

К слову, QR-коды хоть и отменили, но не везде. Их потребуют при посещении детских праздников, а также других массовых мероприятий в учреждениях культуры и образовании. А их, как мы все помним, выдают за прививку от коронавируса.

В облздраве отмечают, что темпы вакцинации в регионе достаточно высокие, и среди субъектов России мы занимаем первое место. Однако по охвату вакцинированных Владимирская область по-прежнему отстает.

- За неделю прививку от коронавируса сделали еще 10 процентов жителей. Активнее всего прививаются люди 60 лет и старше, хотя охват среди них также недостаточно высокий, - отметил и.о. директора департамента здравоохранения Артем Осипов.

В ведомстве анализируют, как влияет вакцинация на уровень смертности. По последним данным, число тех, кто сделал прививку, заболел коронавирусом и умер, составляет всего 0,03 процента.

Что касается ПЦР-тестирования, то уровень охвата снижается. Это связано с меньшим числом заболевших. В 50 процентах случаев мазок берется по клиническим показаниям — это около 2 тысяч тестируемых. Столько же мазков берется у контактных лиц.

За прививку — контрамарку

Уже сегодня, 17 декабря во Владимире откроется самый большой пункт вакцинации. Он будет работать в холле первого этажа Владимирского театра драмы. Облздрав уверяет, что там просторно и уютно.

Работать пункт будет с 7 до 22 часов, так что сделать прививку от коронавируса и гриппа успеют все желающие. В наличии — все вакцины, которые привезли в регион.

- Работать там будет сборная команда медиков из разных больниц. Они будут выходить по определенному графику. Однако жители не должны на это ориентироваться. Они смогут сделать прививку вне зависимости от их места жительства и привязки к поликлинике, - отметил Артем Осипов. - Надеемся, что этот пункт будет пользоваться популярностью.

Кстати, сейчас руководство облздрава ведет переговоры с директором театра Борисом Гуниным о «вознаграждении» привитых владимирцев. Тот, кто приведет с собой друга или родственника, сможет получить контрамарки на всех участников вакцинации. Правда, пока неизвестно, компания какой численности должна прийти на прививку.

Артем Осипов также анонсировал, что большой пункт вакцинации в скором времени появится и в Коврове, сейчас закупается необходимое оборудование.