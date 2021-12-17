В детской поликлинике на улице Токарева отменили дни здорового ребенка

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Владимира пожаловались нам, что в детской поликлинике на улице Токарева приостановили прием здоровых детей. В течение двух недель не стоит приходить с грудными малышами для профилактического осмотра. Иначе велик риск попасть в одну очередь с больными пациентами и подцепить от них инфекцию.

Казалось бы, две недели не очень большой срок. Однако кроме осмотра малышей, в эти дни проводилась вакцинация от гриппа. Сейчас, во время непростой эпидемиологической ситуации, прививку от гриппа сделать крайне необходимо. В областном управлении Роспотребнадзора неоднократно говорили, что времени остается все меньше, а случаев выявленного гриппа среди детей все больше. На 16 декабря эпидпорог по гриппу среди детей в возрасте от 15 лет и старше превышен на 129 процентов, среди детей 7-14 лет – на 58,3 процента, среди детей от 3 до 6 лет – на 2,5 процента.

Кроме того, возникла еще одна проблема. Теперь здоровому ребенку крайне проблематично получить справку для детского сада.

- Мы вернулись из отпуска, мне нужно выходить на работу, сыну — в садик. Там, естественно, требуют справку о том, что он здоров. Обычно я записывалась на прием как раз в день здорового ребенка, чтобы избежать контакта с больными. А что делать теперь? Я бы сходила на прием одна за этой справкой, но мне ее не дают, потому что нужен очный осмотр ребенка. Получается, замкнутый круг, - посетовала жительница областного центра Анна.

Как объяснили в департаменте здравоохранения, в последнее время слишком много заболевших, а развести потоки нет возможности. Поэтому дни здоровых детей отменили на две недели до стабилизации ситуации. И вопрос получения справки придется решать индивидуально со своим педиатром. А это значит, что так или иначе придется вести здорового ребенка в толпу кашляющих и чихающих.

К слову, на Студеной горе работает специальный кабинет для тех, кому нужно получить справку. И было бы неплохо, если бы аналогичный сделали или в детской поликлинике на Токарева или, на худой конец, разрешали бы ездить в другую больницу за заветной бумажкой.