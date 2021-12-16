Во Владимирской области гонконгский грипп валит с ног подростков и младших школьников

. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Несмотря на то, что на календаре еще только декабрь, во Владимирской области уже свирепствует грипп. Не коснулся он пока только малышей до 3 лет. У детей других возрастов эпидпорог намного превышен.

- Больше всего заболевших в возрасте от 15 лет и старше. У них эпидпорог превышен на 129 процентов. Потом идут младшие школьники 7-14 лет, здесь заболеваемость выше эпидпорога на 58,3 процента. Чуть меньше болеют дети 3-6 лет, превышение на 2,5 процента. Много очагов гриппа и ОРВИ зафиксировано в образовательных учреждениях. По результатам лабораторного мониторинга удельный вес находок гриппа «А» составляет 91 процент. Это очень большая цифра, а впереди зима, - отметила официальный представитель регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова.

В ведомстве обращают внимание, что самолечение при гриппе недопустимо, нужно сразу же обратиться к врачу. Заболевание может проходить и без температуры, и с температурой 37, но чаще всего градусник показывает 38,5-39 градусов.

При этом никуда не делся и коронавирус. И хотя в последние недели до 300 заболевших не доходит, ситуация остается «хрупкой». И если сравнивать с российским суточным темпом прироста (0,30), то во Владимирской области он больше — 0,39.

На сегодняшний день растет число заболевших среди людей 30-49 лет и 18-29 лет. При этом, если смотреть соотношение заболевших по разным возрастным категориям в процентах, то вот как они распределятся:

30-49 лет – 29,4 процента;

50-64 года – 24,5 процента;

65 лет и старше - 23,2 процента;

18-29 лет – 9 процентов;

Оставшиеся проценты приходятся на детей.