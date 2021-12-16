Во Владимире готовят новые правила застройки исторического центра

. Фото: Александр УТКИН

Во Владимире пройдут общественные слушания, на которых жителям предстоит оценить проект границ исторического центра древнего города. Разработала проект ООО «Научно-производственная фирма «ТЕКТОНИКА», которая на аукционе предложила выполнить работу за 3,5 миллиона рублей, хотя изначально мэрия была готова отдать 6,9 миллионов. Четкое определение границ наиболее ценной исторической части города поможет, с одной стороны, сохранить ее, а с другой – упростит порядок оформления документов на строительство за ее пределами.

По проекту центр города поделят на три неравные части, в каждой из которых будут действовать свои требования и свой строительный регламент.

Так вокруг Успенского и Дмитриевского соборов, а также Золотых ворот запретят любое новое строительство. Можно будет только произвести регенерации историко-градостроительной и природной среды. Зато здесь будут разрешены заборы вдоль дорог – литые, сварные, кованые, но они не должны быть выше 90 сантиметров. Также здесь могут располагаться зоны культурного, делового, туристического назначения, частные и малоэтажные жилые дома, но есть ограничения для фасадов зданий: они должны быть выполнены из керамического кирпича, дерева и штукатурки. А вот сайдинг, пластик, профнастил, зеркальное стекло, черепица, вентфасады и мансардные окна при реконструкции зданий под запретом. Кроме того, нельзя красить постройки в яркие цвета. Допускаются только типичные для центра Владимира архитектурные решения, прописан даже угол наклона крыши, рекламные таблички могут быть только на первых этажах и то, если не портят архитектуру здания. Видовые красоты тоже должны сохранить.

Вторая зона, к которой относятся, например, улицы Гагарина и Девическая, допускает малоэтажную застройку – не выше десяти метров. Здесь правила мягче: высота заборов разрешается до 1,6 метра, межевые ограждения не выше двух метров. Но нетрадиционные композиционно-силуэтные формы и отделка также запрещены, а максимальная площадь застройки одного здания не должна превышать 270 «квадратов». При этом должна сохраняться историческая планировка, количество новых домов ограничено – не более 35%, вывески не должны появляться выше второго этажа и не должны закрывать архитектурные элементы зданий, а тротуары обязаны вымостить брусчаткой или натуральным колотым камнем.

В третью зоны вошли скверы и парки, сады и склоны, в том числе Козлов вал, где, согласно новому регламенту, запрещено использовать сайдинг, пластик и силикатный кирпич при реконструкции зданий, стоящих на этих участках. Также там нельзя ставить шале, например, для ярмарок, изменять существующие дороги, и устраивать гаражи и стоянки.

Планируется, что новый регламент начнет действовать к середине следующего года.