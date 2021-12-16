Безработица во Владимирской области достигла исторического минимума

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По сравнению с прошлым годом ситуация на рынке труда стабилизировалась. Если в начале года работу искали около 25 тысяч человек, то сейчас цифра достигла своего исторического минимума. На учете в центрах занятости стоят 5 555 человек.

Дефицит швей, водителей и врачей

Если в прошлом году на промышленных предприятиях было сокращение персонала, то сейчас ситуация наладилась - вместо 88 700 вакансий сейчас на бирже всего 22 тысячи.

- С начала года мы трудоустроили во все сферы больше 22 тысяч человек. Самое большое количество работников требовалось на обрабатывающие предприятия, - рассказал Андрей Григорьев, директор департамента труда и занятости населения.

В ведомстве отмечают, что в основном работу удается найти за три месяца, в это время человек получает пособие в размере прожиточного минимума — 12 130 рублей и может немного передохнуть.

Если говорить о самых востребованных профессиях, то они который год остаются неизменными. По-прежнему не хватает швей (4 тысячи вакансий), слесарей, водителей, продавцов, фрезеровщиков, педагогов, врачей, фельдшеров, медсестер.

- Однако молодежь не хочет работать по этим специальностям. В основном из-за высокой зарплаты выбирают сферу IT. Но нужно отметить, что в регионе подчас нет таких вакансий, и мы советуем искать работу в других городах, - отметил Андрей Григорьев.

Зато швеями с удовольствием работают мигранты. В этом году 66 предприятий оформили 2117 квот. Они расположены в Петушинском, Киржачском, Вязниковском районе и Владимире. Если бы границы не были закрыты, то квот могло быть больше.

Еще один проблемный вопрос касается сотрудников Почты. Отделений в регионе становится все меньше, а все из-за нехватки кадров.

- Не каждый пойдет работать за минимальную оплату труда. Летом мы привлекаем к работе студентов и школьников. В основном же на почте подрабатывают люди пенсионного возраста. Поэтому мы считаем, что почта должна пересмотреть зарплаты своих сотрудников, - подчеркнул директор департамента труда и занятости населения.

Инвалидов берут с неохотой

Нелегко найти работу в регионе и людям с ограниченными возможностями. На сегодняшний день трудоустроено 60,6 процента или более 800 человек.

На создание специальных рабочих мест было выделено больше одного миллиона рублей. Предприятия с неохотой соглашаются на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями. Специальные условия труда создали 9 организаций, работу на них получили 11 человек.

- Предприятиям, где трудится больше 50 процентов людей с ограниченными возможностями, мы выплачивали компенсацию зарплаты шесть месяцев. Со следующего года срок увеличится до 12 месяцев. Таких предприятий на территории области всего пять, - отметил Андрей Григорьев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Больше 600 миллионов рублей выплатили безработным (в прошлом году сумма составила 1 миллиард 759 миллионов 500 тысяч рублей).

560 человек из Азербайджана, Армении, Украины получили гражданство в этом году.

13 890 рублей составит размер минимальной оплаты труда с января 2022 года.