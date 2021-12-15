Строительство ФОКа в Кольчугино не могут начать из-за нехватки денег

. Фото: Иван МАКЕЕВ

13 декабря на онлайн-брифинге директор департамента спорта Алексей Сипач рассказал о строительстве новых спортивных объектов в регионе. В этом году открылся ФОК в поселке Балакирево и в Собинке, построены универсальные площадки в Муромском, Гусь-Хрустальном и Судогодском районах. До конца года должны открыть центр спортивной борьбы в Петушках и спортивный комплекс с бассейном в Киржаче.

Концепция для дворца спорта

- В следующем году свои двери откроет ФОК с гимнастическим залом и залом борьбы в Коврове, появятся конькобежные дорожки с искусственным льдом в Муроме, лыжероллерная трасса в Александровском районе, предстоит реконструкция стадионов в Струнино и в Селивановском районе, - рассказал директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач.

Спортивное ведомство признает, что во Владимире не хватает зала для проведения крупных соревнований. Но он обязательно появится, как только построят универсальный дворец спорта рядом с ВлГУ.

- Долго решался вопрос с землей. Наконец, в сентябре участок перешел в областную собственность. Также были вопросы и по транспортной доступности. Сейчас нам предстоит разработать концепцию — определить проектную стоимость строительства, а также стоимость дальнейшего содержания, что поможет нам избежать финансовых ошибок, - пояснил Алексей Сипач.

Планируется, что в универсальном дворце будет большой зал размером 80*40 метров, трибуны на 2 тысячи мест, 50-метровый бассейн, четыре тренировочных зала для базовых видов спорта (бокс, греко-римская борьба, самбо, тяжелая атлетика), а также стадион, велодорожки и беговые дорожки, тренажерные площадки. Кроме того, там появится фитнес-центр для жителей областного центра.

Что же касается спорткомплекса «Суздаль Арена», который открылся в ноябре, то на него большие планы. Здесь уже прошел инвестиционный конгресс, а в следующем году запланированы крупные соревнования. В феврале там проведут Чемпионат России по греко-римской борьбе, которые станут отборочными на чемпионат мира и Европы. В мае — первенство мира по боксу, а также соревнования по спортивной и художественной гимнастике, тяжелой атлетике.

Универсальные площадки

На горячую линию врио губернатора поступили обращения жителей Кольчугино. Люди уже который год просят построить в городе физкультурно-оздоровительный центр. Однако Александр Авдеев заявил, что это не приоритетная задача, потому что сначала необходимо полностью поменять систему тепло- и водоснабжения, что стоит немалых денег.

В Киржаче должен открыться современный ФОК. Фото АВО.

В свою очередь, Алексей Сипач пояснил, что в Кольчугино не все так плохо со спортивными объектами. Там появились универсальная и тренажерная площадки, отремонтировали бассейн и спортивный зал, переданы 20 мишенных установок для развития биатлона.

- И все же потребность в большом спортивном зале у людей существенная. Однако финансирование района не позволяет начать строительство ФОКа. Поэтому местные власти планируют создавать универсальные площадки, - отметил Алексей Сипач.

В департаменте спорта готовы рассмотреть заявку муниципалитета на участие в областной программе, чтобы таки начать строительство комплекса. К слову, проект уже готов и согласован спортивной общественностью. Остается только пройти экспертизу и получить финансирование (80 процентов от области).

- Если местные власти до 30 марта 2022 года подадут необходимые документы, то мы выносим предложение на следующий бюджетный год. При хорошем раскладе строительство возможно начать в 2023 году, - резюмировал Алексей Сипач.