Доходы бюджета Владимира в 2022 году снизятся на полмиллиарда

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В ходе заседаний сразу двух комитетов совета народных депутатов города Владимира рассматривали проект бюджета областного центра на 2022 год. О том, на что будет расходоваться городская кубышка, рассказала начальник финансового управления горадминистрации Вера Трусова.

Доходы «снизил» Рпенский проезд

На будущий год бюджет столицы региона составит ровно 9 миллиардов 369 миллионов рублей, причем из них более 5 миллиардов поступят из областной и федеральной казны. Остальное же составят так называемые «налоговые и не налоговые доходы».

В доходной части сразу бросается в глаза ее снижение по сравнению с прошлым годом более чем на полмиллиарда рублей.

- Это объясняется тем, что в 2021 году выделялись средства на строительство ныне завершенной школы в Коммунаре. А также на Рпенский проезд, - уточнила Вера Трусова.

А вот расходная часть не сильно изменилась. Так, 64 процента бюджетных средств планируется направить на социальные нужды. При этом в общей сложности 8,5 миллиардов рублей из всей суммы бюджета придется потратить на текущие городские расходы, а все остальное направят на инвестиционные программы.

Если разобрать расходную часть бюджета, то можно увидеть несколько интересных моментов. Так, депутаты предусмотрели деньги на новую «фишку»— так называемую «горизонтальную субсидию». Речь идет о финансировании поездок детей, зарегистрированных во Владимире, но обучающихся в школе деревни Вяткино Судогодского района. Правда, на эти цели за весь год потратили только 324 тысячи рублей.

А еще город выделит 25 миллионов рублей на содержание футбольного клуба «Торпедо». Раньше в течение восьми лет город выделял лишь 18 миллионов рублей. Еще 25 миллионов команде предоставит бюджет региона. Итого получается 50 миллионов рублей, что на 14 миллионов больше, чем в прошлом году.

401 миллион рублей направят на содержание городских дорог, включая капитальный ремонт. А на содержание ливневой канализации «Владимирводоканалу» выделят всего лишь 9 миллионов рублей — последний момент вызвал бурю возмущения у депутатов, так что решено было вынести вопрос финансирования водоканала на общую сессию горсовета.

«Возмещение убытков»

Помимо прочего, 102 миллиона рублей планируется потратить на благоустройство дворов и общественных территорий, причем 97 из них выделит регион. Еще 92 миллиона рублей пустят на городское освещение и целых 12 миллионов — на праздничное оформление города.

Не обойдут стороной и транспортную сферу. Так, компенсация на льготный проезд перевозчикам составит 83 миллиона рулей на федеральных и региональных льготников, причем «Владпассажиртранс» получит за организацию проезда льготных категорий пассажиров 65 миллионов рублей. Пойдут они «на содержание троллейбусов».

Кстати, муниципальные управляющие компании тоже получат «возмещение убытков» - трем городским «управляшкам» предусмотрено на это 17 миллионов рублей на всех.

Наконец, чуть более 35 миллионов рублей направят на жилищные субсидии молодым семьям, примерно столько же — на строительство жилья для бюджетников, и несколько миллионов рублей окажется затрачено на приобретение жилья для инвалидов.

Таким образом, подытожила Вера Трусова, в будущем году бюджет Владимира снова окажется дефицитным — на этот раз дефицит составит 209 миллионов рублей, что является максимально возможной планкой, установленной соглашением с областной властью при получении дотации.

Тем временем, обещанные 253 миллиона рублей на покупку новых автобусов, которые Владимир должен получить по инфраструктурному кредиту, в общий зачет еще не пошли — их предоставят на условиях субсидии (городу придется тоже «скинуться» - от 0,1 до 1 процента от общей суммы), но пока условия не оговорены.