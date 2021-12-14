Во Владимирской области не будут вводить QR-коды с 15 декабря

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Врио первого вице-губернатора Александр Ремига объявил, что анонсированного введения QR-кодов с 15 декабря все-таки не будет. На это в большей степени повлияла позиция владимирского бизнес-сообщества. Предприниматели просили не вводить дополнительных ограничений, чтобы не уйти в серьезный минус по доходам.

- Мы понимаем, что в новогодние праздники любые ограничения скажутся негативно. В большинстве своем бизнес относится ответственно к соблюдению норм и требований безопасности, дезинфекции, поэтому было принято такое решение, - подчеркнул Александр Ремига.

Кроме того, власти хотят дождаться решения о введении QR-кодов на федеральном уровне. Этот вопрос будут обсуждать в Госдуме 16 декабря. Если положительного решения принято не будет, то регион будет принимать его самостоятельно.

Кстати, бизнесмены просили снять все ограничения с заведений общепита, в том числе продлить время работы. Однако на этот счет решения не озвучили. Пока рестораны официально могут принимать гостей до часа ночи. Караоке, проведение конкурсов и других развлекательных программ остается под запретом.