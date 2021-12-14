Владимирскому «Торпедо» пообещали увеличить финансирование

. Фото: Виктория СУХОВА

Уходящий год для владимирского «Торпедо» был не самый легкий. Практически сразу клуб опустился в нижнюю часть турнирной таблицы, чередуя ничью с поражениями. Первую победу, добытую в игре, футболисты сумели добыть в игре с ФК «Муром» в десятом туре.

После был момент, когда у клуба вовсе было восемь матчей без заработанных очков. И лишь после двух выигрышей в самом конце осенней части сезона, руководство клуба прямо сказало: «Это для нас глоток свежего воздуха, чтобы мы могли поднять голову». И все же в шестерку сильнейших команд «Торпедо» не попало. И теперь будет играть в утешительном турнире.

- Чтобы пришли какие-то изменения, нужно коснуться дна. Да, в Чемпионате России выступили плохо, но давайте не будем забывать, что команда молодая. Из 25 человек – 17 это владимирские ребята. Команда успешно выступила в Кубке России, повторив успех десятилетней давности, и привезла команду из ФНЛ и Премьер-лиги. Так что «Торпедо» неплохо себя проявило, - отметил директор департамент физкультуры и спорта Алексей Сипач.

Среди успехов «Торпедо» Алексей Сипач отметил еще и одну выгодную «сделку» по продаже игрока. Если раньше руководство команды не продавало футболистов больше, чем за 300 тысяч рублей, то на этот раз владимирца Никиту Кривцова отдали в «Краснодар» аж за 20 миллионов рублей. И это неокончательная цифра.

- Сыграет он десять матчей за «Краснодар» - приходит еще 5 миллионов, сыграет в еврокубках – еще 10 миллионов. В конечном счете, клуб может получить за перспективного 18-летнего парня около 40-50 миллионов, - подсчитал Алексей Сипач.

Но и это еще не все. Врио губернатора Александр Авдеев обратил внимание на команду, встретился с руководством клуба. Решено усилить тренерский штаб и состав команды.

- Также будут дополнительные финансовые вливания — это уже точно принятое решение. Перед обновленной командой будут поставлены серьезные амбициозные задачи. Так что идем вперед с надеждами и перспективами, - резюмировал Алексей Сипач.

Напомним, что финансирование команды не менялось с 2012 года. С этого времени из областного и городского бюджета ежегодно выделялось по 18 миллионов рублей, что даже по меркам нынешней лиги – ФНЛ-2 – очень мало.