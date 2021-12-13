Во Владимирской области вдовы снова выходят замуж в два раза чаще овдовевших мужчин

. Фото: Роман КОМОВ

Третий квартал этого года оказался богат на свадьбы: в департаменте юстиции их насчитали 3408, в два с лишним раза больше, чем разводов. Традиционно больше всего пар расписались во Владимире (939), на втором месте Муром (444), замыкает тройку лидеров Ковров (238). Также популярны у молодоженов Александров (206) и Суздаль (259). А вот меньше всего свадеб сыграли в Меленковском и Селивановском районах. Кстати, расписываться во Владимирскую область приезжают из других регионов и даже государств. За три месяца в регионе расписались 43 иностранца и около 800 жителей других регионов.

Узаконить счастливую совместную жизнь не мешают ни дети, ни возраст. Так у четырех вновь появившихся владимирских семей уже имелись три и более общих детей, у 29 пар детей было двое, у 88 – один.

Что касается возраста, то любви все покорны: среди невест десять были несовершеннолетними, 40 из них находились в возрасте от 60 до 70 лет, двое - старше семидесяти лет. Но основная часть молодых была от 18 до 24 лет – 1298 и от 25 до 39 – 754. Среди женихов оказалось аж двое несовершеннолетних – редкий случай в регионе. 63 мужчины решили вступить в брак, когда им было от 60 до 70 лет и одиннадцать, будучи старше 70. В целом мужчины предпочитают начинать семейную жизнь позднее, большая часть женихов находится в возрасте 25-29 лет.

Негативный опыт прошлого тоже не помеха. Хотя большинство молодоженов играли свадьбу впервые (2293 невесты и 2376 женихов), разведенных и овдовевших среди молодоженов тоже достаточно. Причем вдовы и разведённые женщины чаще вступают в новый брак, чем мужчины в этом же статусе: 88 и 1027 дам против 45 и 987 мужчин.

За те же три месяца в регионе развелись 1519 пар, причем один брак продержался меньше трёх месяцев. 50 семей прожили вместе меньше года, но большая часть разводов пришлась на семейный стаж 5-9 лет, чуть реже разводились семьи, прожившие до четырех лет. Впрочем, среди распавшихся пар были и долгожители: 121 пара прожила более 20 лет вместе, 55 пар – от 30 до 50 лет, а одна семья распалась, отметив 50-летний юбилей совместной жизни. Несовершеннолетних среди расторгнувших брак не было, но все остальные возраста отметились. Расставались как юные девушки и юноши от 18 до 24 лет, так и зрелые люди, в том числе три брака распались у владимирцев старше 70 лет. Но чаще всего разводились люди от 30 до 34 лет и от 40 до 49. Оформить развод мирно удалось мало кому: большая часть – 1146 пар – развелась по решению суда, ещё 12 семей развели по заявлению одного из супругов после приговора суда, и только у 361 пары основанием для развода стало совместное заявление.