Во Владимирской области рыбакам запрещается ловить на 20 зимовальных ямах

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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ
Традиционно, в начале первой декады декабря рыбаки региона достают рыболовные ящики, пешни и буры, и устремляются на водоемы — сперва на озера и пруды со стоячей водой, затем — на реки и их затоны. Однако рыбакам следует помнить, что в настоящее время во Владимирской области определены места, на которых рыбная ловля запрещается в течение всей зимы.
Не найти на картах
Речь идет не только о тех водоемах, где действует запрет выхода на лед (что подтверждается соответствующими аншлагами на берегах), но и о таких местах, которые называются «зимовальными ямами». Формально ловля на них запрещена уже с 1 октября, и сохранится запрет до 30 апреля включительно.
Под понятием зимовальных ям правила рыболовства понимают места, на которых рыба держится на зимовке, и зачастую на самом деле никакими ямами они не являются. Именно поэтому рыбакам не стоит путать их с омутами или впадинами.
Как рассказали сотрудники Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области (Рыбоохрана), всего их в регионе в настоящее время насчитывается 20 штук — все зимовальные ямы перечислены в приложениях к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
Примечательно, что никакой карты зимовальных ям, по крайней мере, в нашем регионе, никогда не существовало — в приложении к правилам описаны лишь визуальные ориентиры, по которым рыбак может определить, что в том или ином месте находится зимовальная яма.
Попался - штраф
Зимовальных ям не так много, но разбросаны они по всей области, и если попадетесь на ней инспектору даже с обычным «кивком на мормышку», вас могут оштрафовать за нарушение правил рыболовства на сумму от 2000 до 5000 рублей.
Кстати, владимирские рыбинспекторы пообещали активные рейды по всем водоемам региона.
- В настоящее время рейды на зимовальных ямах уже проводятся на всей территории региона, - сообщила руководитель Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области Марина Платова.
Поэтому лучше ознакомиться со списком мест рыбьей зимовки заранее, и обходить их стороной. Следует помнить, что год от года список зимовальных ям может изменяться, так что не будет лишним заглядывать в него в начале каждого снежного сезона.
КОНКРЕТНО
Перечень зимовальных ям Владимирской области на сезон 2021-2022
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ
1.Александровский яр - река Ока (Муромский район): деревня Пеньково - вверх и вниз по течению 500 м;
2. Река Ока (Муромский район): устье реки Теши (деревня Угольное) вверх 200 м, вниз 500 м;
3.Ямской яр: река Ока (Муромский район): в районе 213 - 210 км судового хода вдоль левого берега по условной границе с Нижегородской областью;
4. Воютинский стан: река Ока (Меленковский район): село Воютино вверх и вниз по течению 500 м;
5. Дмитровогорская река Ока (Меленковский район): район села Дмитриевы Горы - 600 м;
6. Кононовская старица: река Ока (Меленковский район): от устья до границы с Нижегородской областью;
7. Елинская: река Ока (Меленковский район): в пределах административных границ деревни Елино - 15 га;
8. Змейская: река Ока (Меленковский район): район села поселока Досчатое - 15 га;
9. Омлевский яр: река Клязьма (Гороховецкий район): вниз по течению от города Гороховца вверх и вниз по течению 500 м;
10. Монастырская: река Клязьма (Гороховецкий район): вверх по течению от города Гороховца - 20 га;
11. Левинская: река Клязьма (Камешковский район): между селом Сельцо и деревней Богданцево - 15 га;
12. Оргтрудовская: река Клязьма (Камешковский район): от Оргтрудовской гряды до заводи "Лопата" - 28 га;
13. Заводь "Букля": река Клязьма (Камешковский район): район села Пенкино - 2,6 га;
14. Заводь Тимоньковская: река Клязьма (Ковровский район): левый берег, напротив турбазы имени Дегтярева - 20 га;
15. Запольская: река Нерль (Суздальский район): от Запольской плотины до деревни Фомиха - 1,5 га;
16. Слободинская: река Нерль (Суздальский район): район деревни Воскресенская Слободка - 2 га;
17. Степановский омут: река Судогда (Судогодский район): район бывшей Попеленской ГЭС - 0,25 га;
18. Прямица: река Судогда (Судогодский район): район плотины бывшей Жуковской ГЭС - 1 га;
19. Шуваловская: река Суворощь (Гороховецкий район): устье реки - 1,2 км;
20. Река Колпь (Селивановский район): участок реки 400 м вниз по течению от железнодорожной насыпи поселка Красная Горбатка;
КСТАТИ
Рыбакам стоит помнить, что в регионе есть ограничения на лов в зимний период. Так, за одни сутки разрешается ловить не более 3 судаков, 5 щук, 30 раков, 50 мальков (живца на наживку), 1 сома пресноводного и 0,2 килограмма мотыля.
Что касается ограничений по минимальным размерам, то он установлен таким для следующих видов рыб (в сантиметрах): жерех, судак, налим — не менее 40, лещ — 25, щука — 32, сом — 90, язь — 25, голавль — 20, раки — 10.
Кроме того, допустимая норма вылова в сутки — не более 5 килограммов всех видов рыбы на одного рыболова, либо один «трофейный» экземпляр, превышающий 5 килограммов.
Нарушители этих запретов также могут быть оштрафованы на сумму от 2000 до 5000 рублей.