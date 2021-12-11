Весельчак Джим, вороной Спартак, звездный Ижмарин: под Муромом разводят необычных лошадей

Ижмарин очень любит гостей. Фото: Виктория СУХОВА

Вот уже четвертый год в селе Борисоглеб работает конный клуб «Зеленая Слобода». Сегодня в стойлах стоят 97 лошадей, еще 12 жеребят появятся на свет в следующем году.

- Мы собираем лошадей ценных мастей со всей России. Выбрать их очень тяжело. На десять лошадей в лучшем случае попадается только одна хорошая — та, на которую не страшно посадить ребенка, человека с ограниченными возможностями, которая подходит для продолжения рода, - рассказывает директор клуба Марина Анохина.

Цирковой артист

Один из самых статных коней — Джим. Белоснежный, с разными глазами и настоящими джентльменскими усами под губой — он с первого взгляда покоряет посетителей. Родом Джим из Ирландии, но успел пожить и в Сочи, где выступал в цирке. Он умеет ходить испанским шагом, вставать на свечку и выполнять разные трюки. Говорят, что там его самочувствие резко начало ухудшаться и коня решили продать. Так Джим оказался в «Зеленой Слободе».

У Джима разные глаза и есть усы. Фото: Виктория СУХОВА

Кстати, Джим - основной конь Деда Мороза. Сейчас начнется Новый год, и он будет возить волшебника на детские елки.

Многие, узнав о Джиме, предлагают его купить. Но этот конь уже давно стал членом семьи и является визитной карточкой конюшни.

«Служили» два товарища

Живет в «Зеленой Слободе» и вороной Спартак. Это единственный жеребец фризской породы на всю Владимирскую область. Его привезли из Голландии, он участвовал в различных соревнованиях, где занимал призовые места. Сейчас Спартак — настоящая звезда всех фотосессий.

- Это лошадь, для которой не нужна ни уздечка, ни седло. Спартак выполняет все, о чем его попросят. Очень послушный, ласковый, полностью ориентирован на человека. Это очень редкое качество, - отмечает матушка Николая.

Спартак и кот Кеша - друзья не разлей вода. Фото: Виктория СУХОВА

Кстати, есть у Спартака лучший друг — кот Кеша, который приходит к нему в стойло и мурчит рядом. Кстати, этот пушистый товарищ ни в какую не хотел уживаться в доме с кошкой, поэтому ему предложили место в конюшне. На удивление, там ему очень понравилось: он осматривает коней, не боится их, ловит мышей и птичек. Еще одна напарница Кеши — собака Умка. Она с удовольствием встречает гостей и следит за порядком. Может даже помочь загнать коней домой. Лает или встает на пути, не давая лошади выйти.

Звезда ютуба Ижмарин

Полгода назад в Коми родился жеребенок необычного окраса — белый с пятнышками, как у далматинца. Новость о нем облетела всю страну. За судьбой необычной лошади следили многие заводчики.

- Мы смотрели все ролики с его участием, очень хотели купить. Но в многочисленных интервью повторяли, что он продаваться не будет. И когда неожиданно сообщили, что он продается, мы сразу же откликнулись. Все чубарые лошади отличаются маленьким ростом, а мы хотим вывести лошадь среднего размера, вот для этого мы и купили Ижмарина, - говорит Марина Анохина.

Ижмарин стал настоящей звездой интернета. Фото: Виктория СУХОВА

Поначалу жеребенок переживал, ведь до этого он не разлучался с мамой. Но после того как его пустили к сверстникам, быстро освоился. Говорят, что у него ангельский характер.

- Он очень ласковый и общительный жеребенок, похож на ребенка — любит залезть в карманы, пошуршать пакетом, погрызть шнурки. Привык к вниманию людей, как никак звезда интернета, - смеется берейтор Валерия Николюк.

Ижмарин вырастет в холке до 149 сантиметров и будет относиться к категории райд-пони.

Кстати, в конюшне есть еще один чубарый жеребец по имени Симбирь, который ничуть не уступает по красоте Ижмарину. По него говорят — настоящий джентльмен. Спокойный, терпеливый и очень обаятельный.

Разбойник Кузя, Лисичка и миниатюрная Фея

Все малыши обожают пони. В «Зеленой Слободе» живут несколько маленьких лошадки. Кузя и Эсмеральда — настоящие хулиганы, частенько убегают и «воруют» лакомства у старших товарищей.

Матушка Николая. Фото: Архив "КП"

Дети научили Кузьму лежать, сидеть и даже спать под одеялом. Настоящий артист. А Лисичка - любимица детворы, ей плетут косы и всегда посвящают рисунки. Самая маленькая пони Владимирской области - Фея — ростом всего 52 сантиметра. Ее частенько приглашают на детские дни рождения и сажают ее за стол пить чай.

Плюшевый Тартан

Пару недель назад в «Зеленой Слободе» произошло настоящее событие. Кобыла Домина родила леопардового кучерявого жеребенка. Малыша назвали Тартан, что в переводе означает «орнамент».

- Его мать алтайской породы, отец — забайкальской кучерявой породы. Мы очень долго ждали появления малыша на свет. И так случилось, что он родился в то время, когда все камеры отключились. С утра пришли, и нас ждал такой подарок. У малыша шерстка похожа на плюшевое одеялко, такая же мягкая и кучерявая, - говорит Валерию Николюк.

Тартан очень активный и любопытный. И хотя к человеку близко подходить пока боится, из стойла так и норовит высунуться. Вот и в наш приезд взял да и выбежал на волю. За ним следом устремилась беспокойная Домино. Еле догнали.

Тартан пока не дает себя погладить. Фото: Виктория СУХОВА

Судьбой необычного малыша уже начали интересоваться заводчики со всей страны. Но в «Зеленой Слободе» еще не решили, что с ним делать, ведь разводить кучерявых лошадей не собирались. Говорят, что пока жеребенку нужно подрасти, а там будет видно.

Дом пони

«Зеленая Слобода» не просто место, где разводят лошадей. Здесь ведется большая социальная работа.

- Мы работаем со многими домами-интернатами. Например, к нам на неделю приезжали ребята из Кольчугинского детского дома. Мы учим их любви и заботе, ребята ухаживают за лошадьми, ездят верхом, проводят с ними время, - рассказывает матушка Николая. - Более того, к нам даже приводят детей из семей с достатком, чтобы они учились труду и ответственности. У нас они моментально забывают обо всех гаджетах.

Кроме того, здесь проводят занятия по иппотерапии для детей инвалидов и взрослых. У мужчины с инсультом улучшения были заметны уже после недели в седле. А девушка, потерявшая способность ходить после аварии, спустя несколько занятий начала самостоятельно держать спину на лошади. Эффект просто потрясающий.

А в сентябре в «Зеленой Слободе» прошел открытый фестиваль «Даром радость» по конному спорту среди спортсменов с ограниченными возможностями по здоровью. В нем приняли участие больше 100 человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Владимира и других областей. Все получили грамоты и подарки.

- Через неделю у нас откроется «Дом пони», который построен по образу и подобию игрушечного. Туда могут прийти самые юные любители лошадей. Дети смогут почистить пони, покормить, погулять с ними, пофотографироваться и даже попить чаю. Приезжайте в гости, - пригласила Марина Анохина.

КОНКРЕТНО

«Зеленая Слобода» находится в Муромском районе, село Борисоглеб.

Вход по предварительной записи: +7(930)835-55-58.