Ради строительства первого этапа трассы М-12 во Владимирской области вырубили 400 гектаров леса

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Во Владимирской области за год в качестве компенсации за вырубленные деревья высадили миллион саженцев на 200 гектарах – ровно в два раза больше, чем в прошлом году. А всего для восстановления лесов в области засеяли 5800 гектаров – на 400 гектаров больше, чем планировали. При этом 80% работы выполняют арендаторы лесных участков за свой счёт, а более 45 миллионов рублей на возрождение лесных угодий выделили из федерального бюджета. Но пока в регионе вырубают больше деревьев, чем сажают заново: сейчас соотношение около 92%, год назад оно было 91%. К 2024 году стоит задача выйти на 100% компенсации.

Получится ли это сделать – покажет время, вырубать при этом продолжат. Только ради строительства первого этапа трассы М-12 в области вырубили 400 гектаров леса. Правда, их обещают компенсировать – участки уже выбраны, весной начнут сажать молодые деревья. Также предстоит проредить леса и ради объездной дороги в Киржаче. Активные местные жители даже обратились на горячую линию к губернатору, переживая за семьдесят гектаров погубленных лесов. Правда, в областном департаменте лесного хозяйства говорят, что точное количество вырубленных деревьев пока неизвестно, потому что еще нет проекта, но предварительно речь идёт о переводе этих площадей из одного статуса в другой, включая отводную полосу. А значит, вырубать будут далеко не все.

- Вопрос этот несколько политизированный. Ещё ни один человек в Киржаче не сказал, что строить объезд не надо. Я считаю, что развивать инфраструктуру необходимо, в любом случае, все вырубленные деревья будут компенсированы новыми посадками, - отметил главный лесник области Евгений Малышев.

Ущерб владимирским лесам наносят не только официальные лесорубы, но и лесные пожары. В этом сезоне леса горели 101 раз, правда, пострадали всего семьдесят гектаров.

- Этот сезон был крайне непростой, количество лесных пожаров в несколько раз больше среднегодовых значений, но не было ни одного крупного пожара благодаря тому, что быстро их замечали и реагировали, - отметил Евгений Малышев.

А вот «черные лесорубы» ущерб местным лесам наносят небольшой: без разрешения вырубают только 1% от всех вырубок. Правда, по итогам этого года незаконные вырубки могут вырасти: пиломатериалы подорожали на 50%, а значит, возник соблазн добыть древесину другим путем. Но лесники уверены, что сумеют защитить леса.