На новогодние утренники во Владимире пустят родителей с QR-кодами

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Уже в течение 4,5 недель во Владимирской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. За это время этот показатель снизился на 2,9 процента. При этом коэффициент распространения не снижается, уточняют в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Впереди новогодние праздники, а значит толпы людей устремятся в торговые центры за подарками, начнут водить детей на представления. И сейчас как никогда важно соблюдать требования безопасности, - подчеркнула представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

В закрытых помещениях на мероприятиях для взрослых должно быть не больше 500 человек. На детских елках допускается не больше 50 процентов вместимости зала, то есть максимум 200 ребят. Допуск персонала, артистов, волонтеров, аниматоров и родителей — только при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев.

- Сами мероприятия проводятся только в виде концертов, спектаклей без антрактов, продолжительность — не более 1,5 часов. Социальная дистанция в ряду и между рядами должна составлять не менее 1,5 метра. Места общего пользования должны обрабатываться дезинфицирующими средствами. Кратность обработки - не менее одного раза в два часа. На входе в здания должны быть бесконтактные дозаторы с антисептиками, а также термометрия, - подчеркнула Марина Колтунова.

Есть и хорошая новость – владимирцев в этом году допустят до новогодних утренников!

- На утренниках в школах и детских садах допустимо присутствие родителей, если они прошли оба этапа вакцинации или имеют справку о перенесенном заболевании. Главное, чтобы не пересекались потоки, праздник должен проходить строго в одном классе или группе. Мы уже разослали письма во все учреждения образования, - рассказала Марина Колтунова.

Новость про допуск родителей, пожалуй, лучшая за последнее время. Ведь в 2020 году утренники на видео снимали воспитатели и учителя, не разрешали пригласить даже оператора. Особенно это огорчило родителей выпускников, которые не были на таком важном событии.