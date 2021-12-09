Жители Вяткинского поселения жалуются на постоянные перебои с электричеством

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последний раз жители Вяткинского сельского поселения Судогодского района, что находится в пяти минутах езды от Владимира, забили тревогу после ураганного ветра в последних числах осени. По словам местных жителей, без света пришлось сидеть два дня. Но это далеко не единичный случай — уверяют селяне.

Светомузыка поневоле

Вяткинцы рассказывают, что перебои с электричеством у них возникают как минимум 10 лет, причем заранее об отключениях никто их не предупреждает.

- В результате люди, в том числе многодетные семьи, не могут приготовить покушать. У жителей горит оборудование. Речь идет не только о Вяткино, но и о Байгушах, Бараках и других населенных пунктах — всего их около 30. Мы обращаемся в электросетевую компанию Судогодского района, но ответов от них не поступает, - рассказывает житель Вяткино Владимир Невзоров.

По словам Владимира, один из селян установил специальное оборудование, которое показало до 50 отключений электроэнергии за сутки. Причем речь идет не только о каких-то аварийных ситуациях, но и о самых рядовых буднях.

- А в некоторых деревнях в районе Улыбышево даже нет газа, и для них электричество — насущная необходимость, - возмущается Невзоров. - Но тут постоянно — то отключения, то перепады напряжения, в результате приборы моргают, как светомузыка, отключаются и сгорают.

Во «Владимирэнерго», обслуживающем электросети Вяткинского сельского поселения, пообещали детально разобраться в происходящем. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина сообщила, что врио главы региона Александр Авдеев знаком с ситуацией и дал поручение энергетикам выяснить детали происходящего.

7 декабря вяткинцы собирали сход, на котором написали четыре письма — в компании «Энергосбыт Волга», «Владимирэнерго», а также в администрацию региона и в прокуратуру.

- Пока в лучшую сторону ничего не поменялось. Из РЭС никто не приезжал, ответа нам не дают. На сходе был глава администрации Вяткинского сельского поселения Валерий Сафонов, который также подписал письма. У него на столе уже талмуд жалоб на отключения, - поделился Владимир. - Мы пытались задать вопрос главе региона на «прямой линии», но наш вопрос не озвучили.

Электрический вопрос

Что касается «Владимирэнерго», то в компании 8 декабря сообщили последние итоги собственной проверки, проведенной в Вяткино и свое видение ситуации.

- Нам написана коллективная жалоба, на которую дадим официальный ответ. Конечно, ситуацию будем держать на контроле, установим приборы качества и проверим уровень напряжения. Мы сами пока не понимаем, из-за чего такое может происходить. Руководитель Судогодских распределительных сетей накануне разговаривал со старостой Вяткино, но тот ничего конкретного сообщить не смог, - рассказал официальный представитель «Владимирэнерго» Михаил Вербин.

В компании предположили, что многие вяткинцы могли быть возмущены отключением света именно после шквалистого ветра — энергетики не отрицают, что такой неприятный момент действительно имел место. Однако пока официально подтвердить массовость отключений в течение долгого времени еще не удалось.

- В любом случае, руководство компании в курсе происходящего, мы обязательно разберемся и не оставим потребителей — если есть проблемы, будем их решать, - резюмировал Михаил Вербин.

Глава администрации Вяткинского сельского поселения Валерий Сафонов, в свою очередь, подтвердил, что жалобы его земляков — не пустые слова.

- Информация со стороны жителей достоверная. Мы руководствуемся исключительно теми обращениями, которые аргументированы, когда отключения действительно происходили. Понятно, что речь идет не о плановых отключениях. В большей степени тревожат аварийные — продолжается это достаточно продолжительное время, - рассказал глава администрации.

По словам Валерия Сафонова, ему действительно поступали жалобы и на сгоревшую технику, хотя причинно-следственную связь с отключениями установить возможным не представилось.

- С нашей стороны готовится обращение в адрес ресурсоснабжающей компании и гарантирующего поставщика, чтобы в ходе встречи были даны ясные и понятные разъяснения по тем перспективам, которые энергетики могут пообещать людям — что отключений не будет, или они будут минимальными, какие мероприятия они готовы и планируют сделать — хотя бы определить сроки, чтобы люди понимали, что не остаются один на один с этой проблематикой, что вопрос решается. Понятно, что это не произойдет одномоментно — работа объемная и затратная, но понимание у людей должно быть, - резюмировал Сафонов.