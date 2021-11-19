Владимирской мэрии банки не дают кредиты

. Фото: Александр УТКИН

В «оранжевом доме» на очередном заседании комитета по бюджетной и налоговой политике владимирского горсовета поговорили о финансовых вопросах. Как отмечают чиновники, особых сложностей с реализацией бюджета нет, даже удалось сократить плановый дефицит с трехсот с лишним миллионов рублей до 266 миллионов.

Но есть некоторые проблемы с расходной частью. Во-первых, мешает неоправданно низкая официальная цена за квадратный метр жилья – 39 тысяч рублей, из-за которой не удается расселить жителей аварийных домов. Застройщики и риэлторы просто не хотят выходить на торги с такой ценой, им это невыгодно. Напомним, такая цена важна для расчета социальных выплат на приобретение жилого помещения молодым семьям, социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома многодетным семьям, жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов, жилищных субсидий муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города, а также строительства или приобретения жилья за счет средств областного бюджета и бюджета города и признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

При этом чиновники, говоря о необходимости повышения официальной цены, утвердили на IV квартал 2021 года официальную цену в размере 39 402 рублей за «квадрат», а это значит, что до конца года квартирный вопрос для владимирцев решить не удастся. При этом такая проблема не только во Владимире. В областной администрации признают, что из-за низкой официальной цены с трудностями при приобретении жилья сталкиваются все районы, особенно сложная ситуация в Гусь-Хрустальном и Струнино. Областные чиновники обещают постараться поднять цены до конца года.

Вторая сложность – получение кредитов от банков, которые не спешат выдавать их городской администрации. Как объясняют чиновники, кредитным организациям это невыгодно делать на условиях мэрии, особенно с учетом выросшей ключевой ставки, а мэрии невыгодно брать кредиты на короткий срок, как предлагают банки. Эта ситуация чревата дебиторской задолженностью для чиновников на конец финансового года, снижением показателей, а значит и снижением финансирования муниципалитета.

При этом денег городской бюджет потребует больше, в том числе из-за появления новых дорог – Рпенского проезда или развязки на улице Сперанского, на содержание которых необходимо тратиться. Чтобы решить финансовый вопрос, во Владимире решили поднять налоговую ставку за объекты, кадастровая стоимость которых превышает триста миллионов рублей. При этом ставка все равно останется одной из самых низких по стране, но депутаты боятся, что и это отпугнет местных бизнесменов и заставит их отказаться от предпринимательства. Но пока решили посмотреть год, а затем, если что, понизить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирцев приглашают обсудить городской бюджет

Публичные слушания по бюджету областной столицы на ближайшие три года пройдут 9 декабря. Всем желающим предлагают заранее познакомиться с главным финансовым документом города на сайте администрации, а все предложения и замечания направить по факсу 8(4922)42-26-00 или по электронной почте - sovet@vladimir-city.ru с 26 ноября по 6 декабря.