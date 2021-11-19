Коллективный иммунитет во Владимирской области формируют пенсионеры

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На сегодняшний день, как заявляют специалисты, единственный способ справиться с распространением Covid-19 — это выработать коллективный иммунитет. Однако во Владимирской области с вакцинацией населения сложно. Вакцина есть, а вот прививаться люди не спешат. Прививки от коронавируса сделали 410 722 человека, что составляет всего 35 процентов!

Причем пример подают именно пожилые люди в возрасте 60 лет и старше. Они привились на 50 процентов, а работающее население всего на 39 процентов.

В департаменте здравоохранения говорят, что за последние две недели им удалось нарастить темпы вакцинации, однако возможностей и мощностей у региона намного больше. На следующей неделе на сайте департамента здравоохранения появится платформа с расписанием пунктов вакцинации, чтобы человек, кликнув по ней, получал информацию обо всех местах, где можно привиться от Covid-19.

В свою очередь, представитель Роспотребнадзора Дарья Никитина особенно подчеркнула, что в утвержденном календаре профилактических прививок прописано, что вакцинации подлежат как работники образовательных организаций, так и учащиеся вузов и колледжей старше 18 лет. Напомним, что на этой неделе от работы были отстранены 6 воспитателей и 4 учителя, которые отказались предъявить сертификат о вакцинации.

- Вакцинация учителя – это не только защита человека как профессионала, но, в принципе, это защита детей, здоровье которых для нас важно, оно стоит для нас на первом месте. И в любом случае при вакцинации мы исходим из количества контактов. Учителя, а также студенты, ежедневно напрямую имеют большое количество пересечений. Чтобы эпидпроцесс этот прервать, обязательно необходима вакцинация, – отметила Дарья Никитина.

Те, кто делают прививки, не окажутся в больнице, а значит не займут и без того дефицитные койки, добавляют в департаменте здравоохранения.

- Доступность коек до сих пор является уязвимым местом. Больные, поступившие на лечение в стационары еще две недели назад, до сих пор находятся там. Чрезмерная нагрузка на стационарную помощь сохраняется, - отметил Артем Осипов, заместитель директора департамента здравоохранения.

Острой остается ситуация по смертности. 18 ноября в России зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса за сутки — 1251 случай!

- Добавочная смертность по стране составляет 35 процентов. Это очень большая цифра, это население районного города. А если мы возьмем Владимир, то можем говорить о небольшом поселке городского типа. Но в целом смертность в регионе соответствует среднему уровню по стране, - подчеркнул Артем Осипов.