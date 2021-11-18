Во Владимирскую область завлекать рожениц собираются подарками

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областной администрации прошли публичные слушанию по проекту бюджета на ближайшие три года – с 2022 по 2024 годы. Из-за ковидных ограничений все обсуждения шли дистанционно, поэтому возможность лично высказать свои мысли и задать вопросы была далеко не у всех. Итак, чем отличится главный финансовый документ в новом году?

Без дефицита не обойтись

В принципе, прогнозы оптимистичны: доходы будут расти, прибыль увеличится со 155,5 миллиарда рублей в следующем году до 170 с лишним – в 2024. Фонд зарплаты вырастет со 180 в 2022 году до 213 миллиардов рублей в 2024.

Есть и еще один позитивный момент. Хотя в ближайшие два года бюджет все же останется дефицитным (в 2022 году при доходах около 78 с половиной миллиардов рублей расходы составят более 84 с половиной миллиардов, а в 2023 году цифры практически не изменятся), однако в 2024 году расходы и доходы сравняются. Впрочем, все еще может измениться. Все-таки на публичных слушаниях изучают лишь общие контуры бюджета.

- Мы должны были выйти на бездефицитный уровень бюджета раньше, но пандемия изменила наши планы, - отметил вице-губернатор Вячеслав Кузин.

Есть у бюджета и минусы – вырастет госдолг с 8,5 до 13,5 миллионов. Кроме того, Счетная палата высказала сомнению по поводу роста доходной части. Например, в этом году штрафов собрали меньше, чем планировали, хотя в соседних регионах, наоборот, получилось за их счет больше пополнить бюджет.

Больше денег здравоохранению

По традиции, областной бюджет сохранит социальную направленность – 70% денег или около 57 миллиардов рублей в ближайшую трехлетку пойдет на социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру и спорт. Ни один из видов социальной поддержки не сократят. Владимирская область останется практически единственным регионом, где останутся выплаты за продолжительный стаж.

В целом на трехлетку предусмотрено несколько ключевых задач. Выделены дополнительные ресурсы на повышение зарплат бюджетников (в общей сложности более шести миллиардов рублей). 18 миллиардов предусмотрены на поддержку 53 тысяч семей с детьми, 2,4 миллиарда запланировано на строительство школ и детских садов, 2,5 миллиарда – на переселение жителей из аварийного жилья, 36 миллиардов – на 11 нацпроектов. Но, как отметил вице-губернатор Вячеслав Кузин, в бюджете есть два лидера, на которые выделяют все больше денег – это сфера здравоохранения и ремонт дорог.

Первый вице-губернатор Вячеслав Кузин. Фото АВО.

На региональную медицину за три года потратят почти 35 миллиардов рублей. Для сравнения – на образование пойдет 19,1 миллиарда, на сферу ЖКХ – 15,5 миллиарда, на культуру – 7,1 миллиарда.

Лекарственный вопрос

На что потратят деньги в сфере здравоохранения? За их счет обеспечат 241 тысячу госпитализаций, 11 миллионов приемов врачей в поликлиниках, 422 тысячи выездов скорой, построят две детских поликлиники в Муроме и Кольчугино, четыре взрослых, в том числе в Струнино и Суздале, возведут 29 ФАПов и две сельские амбулатории. Естественно, займутся и ремонтом медучреждений, а также закупкой оборудования. На это предусмотрено 2,8 миллиарда, 1,7 из которых выделят в 2022 году. На них закупят 356 новых аппаратов и 18 специализированных машин, отремонтируют 21 учреждение, продолжат оснащать современной техникой региональный сосудистый центр и сосудистые отделения районных больниц. Вообще модернизации первичного звена здравоохранения планируется уделить особое внимание, в первую очередь обеспечив доступность медицины для владимирцев.

Обеспечение бесплатными лекарствами льготников остается больным вопросом в регионе. Но есть шанс, что эта проблема наконец решится: на них зарезервированы 7 миллиардов рублей, этого хватит на 19 тысяч жителей. В следующем году на препараты выделят полтора миллиона. Правда, некоторые депутаты уверены, что этого мало и только не лекарства для онкольных нужно три миллиарда. Правда, чиновники обещают, что если денег не хватит – в бюджете всегда изыщут средства. И даже 60 миллионов, необходимых на диагностические системы для детей диабетиков, найдут, главное, чтобы решились все законодательные вопросы.

А избежать таких проблем с распределением лекарств, когда рецепты выписывают на один препарат, а в аптеках его нет, поможет цифровизация региональной медицины, на которую запланировано потратить 348 миллионов.

Впрочем, проблем в медицине хватает и без лекарств. Например, роженицы предпочитают уезжать в другие регионы, а не попадать в роддома родной Владимирской области. Депутаты придумали, как решить этот вопрос: надо вручать за каждого малыша подарок, как делают в других областях. Если вручать презент на семь тысяч, как у соседей, то потребуется дополнительно всего 70 миллионов рублей в год. Но главное, как отмечают парламентарии, это поможет маме понять, как все рады ее малышу.

Школы не забыты

Будут строить и новые школы – в общей сложности на 3400 мест возведут их в Коврове, Покрове, Сновицах и Вязниках. В панах есть и новая школа в Александрове, но пока деньги, которые можно было бы потратить на нее, муниципалитет решил пустить на дороги.

Дополнительные деньги – 335 миллионов – пустят на подготовку к новому учебному году – это позволит отремонтировать 561 садик, 434 школы, 21 лагерь. Будут закупать для школ автобусы – на это пойдет 53 миллиона, на горячее питание ребят – 1,9 миллиарда.

Чтобы обеспечить детям возможность заниматься спортом, не только в школах обновят спортивные залы. В Коврове построят спорткомплекс, в Александрове – лыжероллерную трассу, бассейн - в Ставрове, в Красной Горбатке обновят стадион. Кстати, он станет единственным спортивным объектом, который сдадут досрочно. А во Владимире в следующем году начнут строить многофункциональный спортивный центр. Кроме того, всем муниципалитетам выделят по 200 миллионов в год на поддержку спортивных сооружений.