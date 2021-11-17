Общепиту Владимирской области удалось в 2021 году увеличить оборот на 9,5 миллионов рублей

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Пандемия больно ударила по индустрии питания — в прошлом году ее оборот снизился на 20,7 процента — кафе и рестораны работали на доставку и на вынос, отменялись новогодние корпоративы. При этом сокращение было зафиксировано в 82 из 85 регионов. Однако за девять месяцев этого года отрасль отыграла это падение.

Во всяком случае, если верить «РИА Новости», которое подготовило рейтинг российских регионов по динамике оборота общественного питания. Оказалось, что в среднем по стране оборот вырос на 27,4 процента. Рост был зафиксирован в подавляющем большинстве регионов, однако темпы его существенно отличались.

Лучше всего дела обстоят в Приморском крае и Республике Алтай — местные кафе и рестораны увеличили оборот на 81 процент. В группе лидеров — Северная Осетия, Крым, Калининградская и Брянская области, Москва и Санкт-Петербург. Здесь оборот увеличился более чем на 40 процентов. В целом темпы роста превысили общероссийский уровень в 29 регионах.

А как же обстоят дела во Владимирской области? Судя по рейтингу, очень даже неплохо! Кафе и ресторанам удалось увеличить оборот на 34,4 процента. Если смотреть в денежном отношении, то на 9,5 миллионов рублей.

33 региону удалось обогнать своих ближайших соседей — Рязанскую область (23,8 процента), Нижегородскую (19,7 процентов), Московскую (19,6 процентов), Ярославскую (17 процентов). Ивановская область находится вообще в хвосте рейтинга, занимая 82 место из 85 с показателем 2,7 процента.

Однако владимирские рестораторы оптимизма этого рейтинга не разделяют. В регионе до сих пор действует запрет на работу по ночам (с 23 до 6 часов). По данным областной Ассоциации отельеров и рестораторов, выручки из-за этого снова упали — в среднем на 80 процентов. В нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, многие заведения вообще не открылись, так как пускать можно было только людей с QR-кодами, а число вакцинированных в области по-прежнему мало.

Есть и другая проблема — владимирцы начали просить вернуть авансы, которые они вносили за новогодние корпоративы. Не исключено, что повторится прошлогодняя история, когда празднование сорвется. Ну и, наконец, январь и февраль всегда были мертвыми месяцами, а значит большой прибыли не жди.

Напомним, что с 15 декабря в области повсеместно начнут действовать QR-коды (если опять не изменятся сроки). Согласно областному указу, если общепит не будет проверять их наличие у посетителей, то руководству заведений грозит штраф в 300 тысяч рублей.