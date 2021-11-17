Детские утренники во Владимире: одним классом и снова без родителей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже не за горами главный зимний праздник — Новый год. Родители в чатах выбирают подарки. Но, пожалуй, самая обсуждаемая тема — как в этом году будут проходить новогодние утренники в детских садах и школах.

Напомним, что в прошлом году на праздник не разрешали приходить родителям, за фотографии и видео отвечал воспитатель. Также на елке должен был присутствовать только один класс или группа.

В некоторых садиках заведующие закрывали глаза и разрешали приходить на утренники видеооператорам. Родители оплачивали не только его работу, но и сдачу ПЦР-теста. В других же дошкольных учреждениях на риск не шли, так что пришлось довольствоваться видео, снятым на телефон воспитателя или нянечки. Их потом рассылали по родительским чатам, чтобы мамы и папы могли взглянуть на своих малышей.

В этом году ситуация повторяется, несмотря на то, что многие родители уже сделали прививки. Виной всему отсутствие нужного процента привитых в регионе, а также коронавирусные ограничения, которые до сих пор не отменены.

- Постановление Роспотребнадзора запрещает смешивать классы, а также присутствовать родителям. Ну, разве что один из них может прийти, чтобы сделать фото. Хотя в прошлом году обходились силами воспитателей. И никаких профессиональных видеооператоров, к большому сожалению, - отметила Елена Малик, начальник городского управления образования.

Кстати, выездные мероприятия для детей не запрещены. Опять же своим классом. По словам начальника ведомства, ловить автобусы и перегораживать им дорогу никто не будет. Но о мерах безопасности забывать все же не стоит.