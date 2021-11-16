Председатель ТСЖ отремонтировал историческое здание и попал под суд

Фото из приложения "Гугл Мэпс".

Иногда бывает и так – захочешь сделать доброе дело и отреставрировать памятник, а попадешь под суд. Именно так произошло с председателем ТСЖ-168 города Владимира.

Дело о приямках

В Октябрьском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.14 КоАП РФ - организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор. Глава товарищества собственников жилья без разрешения организовал и провел строительные работы на объекте культурного наследия регионального значения – в жилом доме №2 на улице Спасской.

Здание, построенное в конце XVIII – начала XIX века, ранее использовавшееся под номера для приезжих и электротеатр «Модерн», с 60-х годов прошлого века считается памятником, а, значит, любые работы на нем требуют специального согласования. Но председатель ТСЖ разобрал кирпичную кладку стен двух приямков окон на уровне подвального помещения и цоколя фундамента, потом залил опалубки приямков бетоном и восстановил кирпичную кладку без разрешения Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области.

Вину в этом административном правонарушении председатель признал, но объяснил, что пошел на него из-за необходимости срочного ремонта: приямки цокольного этажа начали сильно разрушаться и внешние воды стали протекать в подвал. Кирпичная кладка приямков стала проваливаться, и решено было в аварийном режиме укрепить ее арматурой и бетоном. Ранее все работы на историческом здании согласовывали с инспекцией, но проектирование и решение всех вопросов занимало в среднем два-три месяца, а здесь из-за аварийной ситуации работы были проведены в течение двух дней.

Пойти на это пришлось, чтобы избежать затопления подвала, в котором находится антикварный магазин, где на полу скопился слой воды не менее пяти сантиметров. Кстати, в судебном заседании отметили, что здание содержится в надлежащем состоянии, причиной аварийного состояния приямков могли стать работы, проводимые дорожной службой по укладке асфальта, в ходе которых приямки накатом асфальта выдавило, а впоследствии размыло дождевой водой. Но по версии председателя приямки не имеют культурного прошлого, поскольку обустроены в 70-х годах XX века, а на исторических фотографиях отсутствуют.

Понять и простить

Госинспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области не жаждала крови, хотя и считала, что нарушение было. После окончания строительных работ специалисты выходили на объект с осмотром, нарушений при проведении работ выявлено не было, и требовать демонтажа работ, проведенных на приямках окон, в инспекции не собирались.

В итоге суд посчитал, что работы, проведенные на объекте культурного наследия, фактически способствовали его сохранению и не нарушили целостности памятника, конструктивные несущие элементы здания, в том числе фундамент и стены не были задействованы. И постановил производство по делу об административном правонарушении в отношении председателя правления ТСЖ-168 прекратить в связи с малозначительностью правонарушения, освободить его от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Это, кстати, не первый случай во Владимире, когда за ремонт без разрешения исторических зданий наказывают. Так индивидуальный предприниматель, владелец багетной мастерской и собственник помещений, которому принадлежит более трехсот квадратов, организовал в здании конца XVIII века, ранее использовавшееся под булочную и номера для приезжих, ремонт - шпаклевку и покраску стены главного северного фасада краской зеленого цвета. И тоже без разрешения госинспекции по охране объектов культурного наследия.

В судебном заседании предприниматель не оспаривал обстоятельств, отраженных в протоколе об административном правонарушении. Он объяснил, что решение о ремонте и покрасе фасада он принял после того, как от него администрация Владимира потребовала привести здание в порядок в преддверии дня города. Более того, оттенок краски был согласован с управлением архитектуры города. При этом владелец мастерской пояснил, что не знал о необходимости согласования с инспекцией малярных работ. Несмотря на эти объяснения, суд посчитал его виновным, но штрафовать не стал, ограничившись предупреждением.

Фото из ВК, группа город Владимир, историко-культурное наследие