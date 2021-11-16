Подстанцию скорой помощи в Добром приведут в порядок

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Врио губернатора Александр Авдеев во время подведения итогов минувшей недели заявил, что дал поручение восстановить работу подстанции скорой помощи, которая расположена на улице Растопчина, 17.

- Думаю, это разгрузит основную станцию скорой помощи. Также станет удобней быстро доезжать до отдельных микрорайонов города, - отметил Александр Авдеев.

В облздраве заявили, что подстанция скорой помощи функционирует в полном объеме и не подвергалась консервации. После чего в пресс-службе областной администрации пояснили, что помещения просто необходимо привести в порядок, ведь подстанция работает там аж с 1976 года.

Кроме того, предстоит сделать ремонт и на основной станции скорой помощи. Во время визита врио губернатора медицинские работники попросили помочь с оборудованием теплой мойки, решить вопрос со сквозным проездом на улице Александра Матросова, помочь с текущим косметическим ремонтом основного здания и привидением в порядок опорных подстанций в городе, уделить внимание оснащению скорых. Необходимо закупить вакуумные шины и специальное оборудование для транспортировки больных от квартиры до автомобиля скорой помощи.

- В ближайшие две недели ожидаем поставку 8-9 новых автомобилей для станции скорой медицинской помощи. Думаю, это позволит увеличить число экипажей скорой помощи, а время ожидания для пациентов сократится, - резюмировал Авдеев.

Напомним, в зону охвата владимирской станции скорой медицинской помощи кроме областного центра входят Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский районы. Учреждение обслуживает без малого 370 тысяч человек.

На балансе станции находится 36 автомобилей скорой медицинской помощи, а вот специалистов очень не хватает. Уже во время пандемии коронавируса, с января 2020 года, в учреждение был трудоустроен 81 медицинский работник: 10 врачей, 15 медицинских сестер, 4 медсестры-анестезистки, 52 фельдшера. Однако персонала до сих пор недостаточно. В дефиците врачи анестезиологи-реаниматологи и общепрофильной выездной бригады, педиатры.

- Мы ежедневно сталкиваемся с экстренными ситуациями, испытывая колоссальные физические и психо-эмоциональные перегрузки. Специалистов не хватает. Сейчас мы привлекли порядка 80 работников, сформировали дополнительные бригады. Еще 24 человека придут к нам в ближайшее время, − сообщил главный врач станции скорой помощи Георгий Жуков.