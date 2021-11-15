Во Владимирской области обещают решить проблему с бесплатными лекарствами для льготников до конца года

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По-прежнему больным остается вопрос с обеспечением во Владимирской области льготников положенными бесплатными препаратами. Проблема началась еще в прошлом году, но полный коллапс наступил в конце 2020 – начале 2021 года из-за не проведенных вовремя закупок. Без нужных лекарств, жизненно необходимых, остались все – как дети, так и взрослые. Проблема дошла до Росздравнадзора, который провел внеплановую выездную проверку по обеспечению граждан льготными лекарственными препаратами в 2021 году. Материалы проверки с указаниями на выявленные нарушения направили в прокуратуру и Следственный комитет. Надзорное ведомство не раз обращалась в суд, защищая права то маленькой девочки из Мурома, то онкобольной, которые вынуждены были покупать препараты, на получение которых им дали рецепты, за свой счет. Врачи исправно выписывали бесплатные лекарства, но получить их было невозможно.

- Был обвал, очень много просроченных рецептов осталось, разбираемся до сих пор. Были выделены дополнительные деньги, но процедура торгов очень длительная, - отметил директор департамента здравоохранения Константин Баранов.

Прогресс есть: из пяти с половиной тысяч просроченных рецептов сейчас осталось три с половиной тысячи. Работа продолжается, и, в первую очередь, стараются выдать бесплатные лекарства больным в тяжелом состоянии, в том числе онкобольным.

- Это проблема, которая связана не с пандемией, а с недостатками вертикального управления во Владимирской области, - считает Константин Баранов. – Мы сделаем все возможное, чтобы до конца года снабдить всех льготными лекарствами.

Кстати, во время онлайн-брифинга руководителя облздрава, прошедшего 11 ноября, владимирские мамы писали, что не могут получить нужный препарат для своих детей-диабетиков, а жители Александрова жаловались, что в городе не выдают бесплатные лекарства от коронавируса тем, кто лечится дома. При этом медики призывают обязательно принимать выписанные лекарства и не заниматься самолечением. В департаменте здравоохранения ответ один: жалуйтесь. О подобных нарушениях призывают обязательно сообщать в департамент, и ваши проблемы заметят и решат, пусть и не сразу.