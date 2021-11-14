Новогодние утренники во Владимире: куда сводить ребенка на елку?

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, учреждения культуры продолжают работать. Более того, зал может быть наполнен на 75 процентов. Главное условие — наличие сертификата вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе.

А значит елкам быть! Какой репертуар предлагают в этом году владимирские учреждения культуры? Мы подготовили для вас список самых ярких концертов и представлений.

Волшебная классика

23 декабря в 11 часов в Областном дворце культуры покажут музыкальную сказку «Возвращение в Изумрудный город». Это красочное мультимедийное шоу с захватывающим сюжетом, песнями, танцами, цирковыми трюками и light-show, яркими персонажами, веселыми играми со зрителем, где всегда есть место чуду! В основе сюжета спектакля — повести Александра Волкова «Тайна заброшенного замка» и «Желтый туман». Цена билета — 500 рублей.

Областная филармония покажет сразу три спектакля. 5 и 7 декабря в 12 часов, 8 декабря в 10.30 и 13.00 - «Щелкунчик». Артисты Музыкально-просветительского театра расскажут сказку Гофмана, погрузив зрителей вместе с главными героями Мари и прекрасным Принцем-Щелкунчиком в путешествие по чудесному миру с Марципановым замком, озером Миндального молока и Леденцового луга. Фантастические сны оживут благодаря неповторимой музыке Петра Чайковского. Цена билета — 250 рублей.

Бременские музыканты. Фото областной филармонии.

24-30 декабря и 3-5 января в 12 и 15 часов — интерактивный мюзикл «Бременские музыканты». Четверка неразлучных друзей-музыкантов - петух, пес, осел и кот дадут концерты, справятся с Атаманшей и разбойниками, проведут глупого короля и помогут Трубадуру найти свою любовь – прекрасную Принцессу. Цена билета — 500 рублей.

Морозко. Фото филармонии.

18, 19, 23 января — «Морозко». Увлекательное путешествие с песнями, зажигательными танцами, потешными боями на дне волшебного колодца, встреча с шайкой лихих разбойников, тетушкой Метелицей и самим Морозко. Цена билета — 250-400 рублей.

19 декабря в Арт-дворце в 15 часов покажут сказку Московского театра комедии «Снежная королева». Злая Снежная королева заколдовывает и похищает Кая. Отважная Герда отправляется спасать своего лучшего друга. Вместе с ней все зрители совершат невероятное путешествие на север, повстречают Садовницу, Гнома, Короля и Принцессу, Алхимика, Разбойницу и настоящего Северного оленя. И все это с играми, песнями и танцами. Цена билета — 700-1300 рублей.

24 декабря в 12 и 18 часов на сцене Арт-дворца пройдет «Мультиелка. Школа Волшебников». Зрители попадают в школу магии, где их учат быть волшебниками. Чары начинают действовать после взмаха настоящей волшебной палочки, которую выдают всем присутствующим на спектакле. Во время спектакля юные зрители перемещаются во времени, управляют предметами и природными явлениями, изучают заклинания и спасают волшебный посох Деда Мороза. Цена билета — 600-1250 рублей.

5 января в 16 часов театр «Корона русского балета» представит рождественскую сказку-балет для всей семьи «Щелкунчик». Детей также ждет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Цена билета — 1100-1600 рублей.

Во Владимирском планетарии подготовили театрализованную программу для детей 2-4 лет «Кошкин дом». Ребята вместе с кошечкой Алисой Мур-муровной и Сереньким Козликом примут участие в веселых играх и забавах, а с курочкой Рябой разучат веселый танец. А еще планетарий посетит космический гость. Программа пройдет 25-28 декабря, 2 и 3 января в 10.00 и 11.30. Цена билета — 200 рублей.

Айда в театр

Пройдут спектакли для детей и во Владимирском театре драмы. На малой сцене 21, 24, 27, 30 декабря в 11 и 15 часов, а также 5 января в 11 и 14 часов состоится премьера - «Королевский бутерброд». Король раскапризничался. Он не хочет больше есть по утрам овсяную кашу, и даже мармелад он отвергает. Восстановить в королевстве порядок и спокойствие смогла только королевская корова, предложив вкуснейший бутерброд со свежим сливочным маслом. Цена билета — 500 рублей.

22, 25, 28 декабря в 11 и 15 часов, а также 2 января в 11 и 14 часов на малой сцене покажут спектакль «Вредные советы». Оказывается, на послушного ребенка вредный совет действует как прививка. А если в прививке много музыки, стихов, смеха и хорошего настроения – она никому не повредит. Цена билета — 500 рублей.

23, 26, 29 декабря в 11 и 15 часов, а также 3 января в 11 и 14 часов на малой сцене зрители увидят постановку «Неуловимый Фунтик». Поросенок Фунтик убегает от злой хозяйки универмага «Слезы ребенка», где он работал, не желая участвовать в обмане покупателей. В лесу Фунтик встречается с добрым клоуном Фокусом Мокусом и обезьянкой Бамбино. Цена билета — 500 рублей.

Новогодние спектакли можно увидеть и в театре кукол. 18 декабря в 11 и 14 часов, 24 декабря в 10.00 — спектакль «Подарок Бабушки Яги». Волк, Лиса и Заяц – лучшие друзья, а у Бабы Яги просыпается совесть. Волк с Лисой не едят Зайца, а ждут подарков от Деда Мороза. В финале спектакля Баба Яга совершает добрый поступок и обретает новых друзей. Цена билета — 350-370 рублей.

Спектакль Круглый год. Фото театра кукол.

18 декабря в 17 часов и 19 декабря в 10.00 и 16.30, 24 декабря и 4 января в 10.00, 28 декабря в 17.00 покажут спектакль «Круглый год». Спектакль о четырех девочках, каждая из них особенная, ведь они - временах года. Однажды они поссорились, и начался на земле кавардак. Как хорошо, что существует на свете мудрый Дед Мороз, и именно он помогает помириться временам года. Цена билета — 320 рублей.

Муфта, Полботинка и Меховая Борода. Фото театра кукол.

19 декабря, 2 января в 11 и 14 часов — спектакль «Муфта, Полботинка и Моховая борода». Весьма странные человечки отправляются в весьма странную страну - Нокситраллию! Они были так одиноки, пока не познакомились. И теперь даже встреча с самым настоящим привидением не сможет помешать их дружбе. Цена билета — 350-370 рублей.

22, 28 декабря в 10.00 и 12.00, 30 декабря в 16.30, 2 января в 10.00 и 16.30, 3 января в 10.00, 8 января в 14.00 — спектакль «Про Ежика и Медвежонка». Зрители словно действительно переносятся в зимний предновогодний лес со скрипучим зимним снегом, сочувствуют глупому медвежонку, переживают за отважного Ежика, готового отдать жизнь за друга и верят в волшебный цветок, способный сотворить чудо и сделать всех здоровыми и веселыми. Цена билета — 320 рублей.

Лисичка-сестричка и серый волк. Фото театра кукол.

23 декабря в 10.00, 25 декабря, 5 января в 9.30, 27 декабря в 10.00 и 16.30, 7 января в 10.00 и 12.00 — спектакль «Лисичка-сестричка и серый Волк». Лукавая Лисичка стащила у Дедушки улов, усадила Волка у проруби хвостом рыбу ловить, бабушкину квашню с тестом перевернула, всех перессорила, всем насолила! Цена билета — 320 рублей.

23 декабря в 12.00 и 16.30, 25 декабря в 16.30, 26 декабря в 10.00 и 17.00, 29 декабря в 10.00 и 14.00, 30 декабря, 6 января в 10.00 — спектакль «Ежик и елка». Интерактивный спектакль-игра, который живет в большом Чемодане! Здесь есть все: и горячий самовар, и милые чашки с блюдцами, вкусные баранки и даже есть чемоданчик с елочными игрушками! Но нет самого главного: елки! Цена билета — 320 рублей.

25 декабря, 9 января в 11.00 и 14.00, 31 декабря в 10.00 и 12.00 — спектакль «Морозко». Была у старика дочь Даша, а у старухи – Паша. Захотелось Паше клюквы, и послала мачеха Дашу в лес. Понравилась девочка зверюшкам лесным, и наградил ее Морозко богатыми подарками. А мачеха решает и родную дочь Пашу отвезти в лес за подарками. Но грубость и лень Паши Морозко оценил совсем по-другому. Цена билета — 350-370 рублей.

26 декабря в 11.00 и 14.00, 28 декабря в 11.00, 29 декабря, 8 января в 11.00 и 17.00, — премьера спектакля «Щелкунчик, или тайна ореха Кракатук». Сказка о действительности, в которой совмещены грезы и реальность, вымысел и подлинный мир. Цена билета — 350-370 рублей.

30 декабря в 11.00 и 14.00 — спектакль «Елка для Бабы-Яги». Баба-Яга очень сомневается, что ее пригласят на Новогодний бал! Кто станет хозяином Новогоднего бала? Дед Мороз? А может быть Баба Яга? Приглашенная звезда - победительница конкурса красоты «Мисс Ёлка леса» очень много говорит и мечтает о карьере фотомодели. Но чего боится лесная красавица? Цена билета – 350-370 рублей.

3 января в 12.00 и 14.00 — спектакль «Круговорот под Новый год». Весь мир, включая обитателей сказочного дома в готовятся к наступлению праздника. Все, кроме нынешнего уходящего года. Старик с длинной бородой и в костюме, который ему уже мал, боится перемен и наотрез отказывается уступать место Новому году. Цена билета — 350-370 рублей.

4 января в 12.00 и 16.00, 5 января в 11.00 и 14.00 — спектакль «Двенадцать месяцев». Капризная королева приказала принести ей подснежники в декабре. Мачеха с дочкой, решившие разбогатеть, а заодно избавиться от падчерицы, выгоняют ее в мороз искать подснежники. Девочка смогла набрать посреди зимы целую корзину подснежников, потому что нашла волшебных друзей. Цена билета — 350-370 рублей.

6 января в 14.00 и 17.00, 7 января в 17.00 — спектакль «Ночь перед Рождеством». В ночь пред Рождеством в селе Диканке происходят удивительнейшие события: черт крадет с небес месяц и устраивает жуткую метель. Чуб, Дьяк и даже сам пан Голова оказываются в мешках из-под угля в хате ведьмы Солохи. Но главным событием этой ночи стал полет кузнеца Вакулы верхом на черте. Цена билета — 350-370 рублей.

Новый год на свежем воздухе

С 24 по 29 декабря и со 2 по 6 января в 11 и 13 часов юных владимирцев приглашают в Загородный парк в деревню Дуралеевка. Все любят котиков. А некоторые им даже завидуют. А вы хотели бы оказаться в мягкой и пушистой «шкурке кота»? Тогда айда охотиться на мух, висеть на шторах, бегать и резвиться, мурлыкать песни и есть вкусняшки. «Новый кот в Деревне Дуралеевка» - это новая независимая, пушистая, забавная, немного запутанная и как всегда очень веселая игровая история, приключившаяся с жителями гостеприимной деревни. Цена билета: детский - 550 рублей, взрослый - 250 рублей.