Директор владимирского облздрава Константин Баранов назвал врагами антипрививочников среди медиков

Константин Баранов, директор департамента здравоохранения. Фото АВО.

Владимирская область по-прежнему бьет антирекорды по числу заболевших коронавирусом, но, как отмечают медики, на этой неделе ситуация улучшилась.

- Прошлая неделя держала нас в большом напряжении, валовый рост заболевших наблюдался в каждом районе. Сейчас количество заболевших немного снизилось, радоваться рано, это может быть просто волнообразное течение. Тем более сейчас в регионе все равно болеет 4791 человек на сто тысяч населения. Это много, - отметил директор областного департамента здравоохранения Константин Баранов.

Напряженная ситуация и с детьми. Сейчас в ОДКБ 27 детей с коронавирусом, один тяжелый, но врачи справляются. Хотя молодежь редко более тяжело, обычно переносит заболевание средне, но они легко заражают окружающих. По статистике, заболевший ребенок или молодой человек непременно заразит всех родственников. А как перенесут болезнь его бабушки и дедушки, особенно если они не привиты – большой вопрос.

- Скорее всего, мы увидим их в реанимации, - признается Константин Баранов.

«На всех кислорода не хватит»

При этом в регионе остается напряженная ситуация с местами для больных коронавирусом. В мирное время области достаточно около 200 коек для инфекционных больных, сейчас открыто 2315 мест, свободно из них 313 – больше, чем на предыдущей неделе. Но в облздраве признаются, что хотелось бы иметь запас побольше. Но если открывать новые – то только в ущерб плановой медицине, которую в регионе уже сократили на 30 процентов. И по-прежнему в области напряженная ситуация с местами в реанимациях.

- К сожалению, в большинстве случаев место в реанимации освобождается, когда пациент умирает, - признается Константин Баранов.

Кстати, если аппаратов ИВЛ в регионе более чем достаточно – из трехсот штук используется примерно половина - то вот кислорода, как признался глава облздрава, на всех не хватит. Поэтому сейчас в регион закупают прикроватные концентраты кислорода, которые берут его из окружающего воздуха и помогают при более легких состояниях, и мощные концентраты кислорода для тяжелых больных.

Чтобы эффективнее и быстрее выявлять заболевших «короной» в регионе две лаборатории перевели на круглосуточный режим работы, чтобы сократить время на получение результатов ПЦР до 24 часов (сейчас на это в среднем уходит двое суток).

Но как оказалось проблема не в лабораториях: те вовремя делали тесты, передавали их в поликлиники, а там двое-трое суток не могли передать их пациентам. Впрочем, есть проблема и с пациентами: не все из них реагировали на звонки и смс из поликлиники, сообщавшие о положительном результате – таких 23%, а в соседних регионах – всего 4%. В этом случае медикам предстояло выезжать по адресам, где не всегда открывали дверь. А ведь медики в этом случае тратят время, которое могли бы использовать на помощь другим людям. Чтобы избежать этого, решено привлечь к оповещению ковидных больных об их болезни волонтеров.

- Они не должны лечить, но могут помочь с обзвоном, поквартирным обходом, информированием, доставкой еды и воды. За это им низкий поклон, - говорит Константин Баранов.

Пятые с конца

При этом Владимирская область отличается крайне низкими темпами вакцинации, занимая по числу привитых от коронавируса последнее место в ЦФО и 81-е из 85 мест по стране. Причем если раньше были перебои с вакциной и очереди в прививочных пунктах, то сейчас возможность привиться есть, в последние три недели все силы бросили на вакцинацию, но особых успехов нет. Причем в некоторых районах едва набирается 34% привитых, а в других их уже 49%.

- При этом во Владимирской области в больницах с коронавирусом только 2,7% пациентов с прививкой, в реанимации 0,3% пациентов после вакцинации, умерших от коронавируса после сделанной прививки в регионе нет, - говорит Константин Баран6ов. – К сожалению, в последнее время активизировались антипрививочники, в том числе среди медиков. Это враги. По-другому и не скажешь.

Кстати, привить людей старшего поколения можно и на дому. Сейчас в поликлиниках составляют списки инвалидов, маломобильных и нетрудоспособных жителей, которых готовы привить дома. В ближайшее время планируется составить маршруты и запустить эту работу на поток.

- Транспорт есть, волонтеры помогают. Около 2500 прививок уже сделаны на дому. Да, фельдшеры жестко перегружены, но планируем наладить работу через две недели, - пообещал руководитель облздрава.

Кстати, остановить коронавирус можно, не только сделав прививку, говорят в департаменте здравоохранения. Почувствовав недомогание, не стоит идти в поликлинику – вызывайте врача или скорую, тем более, что там вдвое увеличили количество бригад – с 15 до 30, а в ближайшее время ждут 9 новых машин и пару десятков фельдшеров, которые сейчас проходят аттестацию.

- По пути в поликлинику один больной коронавирусом может заразить до ста человек, - предупреждает Константин Баранов. - И носите маски – если двое в масках, даже если один из них болен коронавирусом, шансы заразить другого человека невелики.