Во Владимирской области дети уже пытаются выйти на неокрепший лед на озерах

Кадр из видео ГУ МЧС России по Владимирской области.

Едва первые серьезные холода накрыли Владимирскую область, как тут же на водоемах начала появляться первая ледяная корочка. И если пока крупные водоемы застыть не успевают, то небольшие пруды и заводи начали сезон ледостава.

Но первый лед не только красив, но и опасен — традиционно, он манит к себе рыбаков, любителей коньков и детей. Именно последних пришлось отгонять сотрудникам Ковровского пожарно-спасательного гарнизона (ПСГ) днем 10 ноября. Инцидент произошел на безымянном пруду неподалеку от колледжа на улице Владимирской города Коврова.

- Во время проведения пожарно-профилактического рейда в многоквартирном доме с балкона мы увидели, что на тонком льду пруда находятся дети. Пожарные тут же окрикнули их и сказали, что стоять на льду нельзя, - рассказывает официальный представитель Ковровского ПСГ Наталья Никитина.

Сотрудники МЧС тут же поспешили к водоему, где на берег уже выбирались двое мальчишек лет десяти. Специалисты провели с ними беседу и объяснили, что находиться на льду, толщина которого едва превышает пару сантиметров, очень опасно для жизни.

К счастью, в этот раз все закончилось благополучно — дети пообещали сотрудникам МЧС больше так не рисковать, и отправились домой. Случай в Коврове стал первым в области и пока единственным. Ни во Владимире, ни в Муроме , ни в Гусь-Хрустальном нам не сообщали о чем-то подобном. Тем не менее, в МЧС призывают жителей региона быть бдительными.

- Убедительная просьба — не выходить на лед до установления его безопасной толщины, которой является толщина в 10 сантиметров, - говорит главный специалист отдела безопасности людей на водных объектах регионального главка МЧС Андрей Захваткин.

В МЧС напомнили, что выход на лед в запрещенных местах, на которых должны быть установлены специальные знаки — аншлаги, карается административными штрафами. Нарушитель за свою безответственность может выложить сумму от 800 до 4000 рублей. Чаще всего это касается рыбаков, ищущих счастья на первом льду. Однако особенно бдительными следует быть родителям малолетних ребят.

- Уважаемые родители, не оставляйте детей у воды без присмотра, объясняйте им об опасности игр рядом с водоемами, - обратился к владимирцам Андрей Захваткин.

По словам сотрудников МЧС, уже сейчас на всей территории Владимирской области начались профилактические рейды.

КСТАТИ

Если период большой навигации на Оке и Клязьме уже закрыт, то маломерным судам ходить по водоемам пока не запрещается. Тем не менее, до наступления запрета остаются считанные дни.

- Эксплуатация маломерных судов на водных объектах Владимирской области разрешается до начала ледостава, но не позднее 20 ноября, - уточнил представитель Центра ГИМС Андрей Захваткин.

Таким образом, если лед встанет раньше этой даты, выходить на реки и озера на моторных лодках и прочих плавсредствах будет категорически запрещено.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С приходом первых по-настоящему морозных дней о безопасности следует позаботиться и автомобилистам. Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 10 и 11 ноября, когда в регионе установились минусовые температуры, на дорогах области общее количество ДТП увеличилось на 30-40 процентов.

В связи с этим сотрудники Госавтонипсекции призывают водителей, еще не успевших «переобуть» своих «железных коней» в зимнюю резину, сделать это как можно быстрее. Автолюбителям следует также помнить, что на шиномонтаж лучше записываться заранее во избежание очередей, которые уже появились в автосервисах региона. Стоимость работ на шиномонтажах разная, однако, в зависимости от типа колес и типа автомобиля, чаще всего варьируется в пределах 1000-2000 рублей за четыре колеса, включая балансировку и установку.