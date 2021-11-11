Владимирские школьники не уйдут на дистанционку

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Во Владимирской области решили не продлевать внеплановые каникулы. По планам департамента образования, 15 ноября все учебные заведения должны вернуться к очному обучению. При этом остается вопрос, как компенсировать пропущенные из-за дополнительных каникул дни. Решать этот вопрос каждая школа может сама, у них на выбор есть несколько вариантов.

- Решено было продлить каникулы, чтобы разорвать цепочку заражений. Но остается вопрос, как наверстать пропущенные дни. Учебное заведение может сократить число учебных часов, выделенных для повторения. Также у нас остались еще зимние и весенние каникулы, компенсировать пропущенные дни можно за счет сокращения дней этих каникул, - отметила директор департамента образования Владимирской области Елена Запруднова.

Теоретически школа может продлить учебный год и сократить летние каникулы, но этот вариант не слишком приветствуется: во-первых, начинаются ЕГЭ и ОГЭ, а во-вторых, дети отправляются на заслуженный отдых в лагеря.

При этом в департаменте уверяют, что если по всей стране введут вновь нерабочие дни, то школы к дистанту готовы. Их успели обеспечить дополнительными планшетами и ноутбуками для проведения уроков, а на электронной образовательной платформе есть множество материалов и записей уроков.

Кстати, удалось ли сократить число заболевших школьников с помощью дополнительных каникул – вопрос открытый, сколько ребят болели «короной» на каникулах никто не считал. Сейчас на карантине из-за коронавируса остается десять классов и групп – около двухсот детей. На карантин уходят дети и в районах, и во Владимире, сложная ситуация с заболеванием коронавирусом среди ребят сложилась в Гусь-Хрустальном районе. А вот учителя точно больше болеют ОРВИ, а не коронавирусом – на сегодняшний день соотношение 400 человек к двумстам.