В Гусь-Хрустальном районе зубры собирали картошку

Фото национального парка "Мещера".

На днях в Гусь-Хрустальном районе сняли на видео дикого зубра, привольно гуляющего на местных деревенских картофельных полях. Жители деревни Труфаново выложили видео в соцсети и поделились впечатлениями. Большинство от необычного гостя в восторг не пришло. Жители деревни Труфаново, которая граничит с нацпарком "Мещера", боятся опасного соседа и жалуются на него. Говорят, что зубр ведет себя агрессивно. И они боятся за себя и своих детей.

Без причины не нападет

В нацпарке «Мещера», где пытаются сохранить редких животных, и, в том числе, поэтому выпустили зубров на вольный выгул, не видят в таком визите ничего необычного: могучий зверь просто вышел к людям в поисках пищи, которой осенью становится меньше, так поступают и другие животные. Уверены они, что зубр не терроризировал деревню, а в агрессии животных во многом виноваты сами люди. Например, они первыми кидают в зубров бутылками или, подзывая к себе животных, которые привыкли к людям и не боятся их, стараются обидеть.

- В очередной раз приходится констатировать, что те меры, которые предпринимают охранники природы по спасению исчезающих видов животных, не всегда находят понимание у людей, которым приходится жить на одной территории с этими животными. В который раз напоминаем местным жителям, что дикие животные в природе – это норма и то, что они время от времени, особенно поздней осенью, подходят близко к человеческому жилью – тоже норма. Зубр – травоядное животное, он просто выискивает на пашнях оставшиеся после уборки картофелины, не ломая изгороди и не заходя на придомовые участки. Сам он без причины ни за что не нападет на человека. Не надо кричать, агрессивно жестикулировать и бросаться в него предметами. Точно также ведут себя сейчас многие другие представители дикой фауны: медведи, кабаны, лоси, лисы и даже тигры. Более того, в отличие от того же кабана, зубр – животное из мировой Красной книги, охраной и разведением которого занимаются тысячи людей во всем мире, поэтому его расселение по Центральной России – процесс естественный, находящийся под контролем государства, - объясняет пресс-секретарь нацпарка «Мещера» Татьяна Маркова.

Зубров отвлекут едой

При этом в парке не собираются бросать гусевчан наедине со зверьми, которого они боятся: сейчас сотрудники нацпарка приготовили дополнительные подкормочные площадки, которые помогут отвести зубров на отдаленные от населенных пунктов места.

Сейчас на вольном выпасе с августа гуляют зубры из вольерного комплекса в деревни Савинская – самец, три самки и два теленка. В лесу заранее подготовили подкормочные площадки с сеном и зерном, а также солонцами, обеспечивающие запас минеральных веществ в организме парнокопытных. Охраной и подкормкой этого стада занимается специальная бригада государственных инспекторов, а их передвижения отслеживать с помощью беспилотника. Кстати, местных жителей предупреждали о новых обитателях леса и рекомендовали не ходить в Уршельское лесничество за ягодами и грибами. А новые зубры поселятся в вольерном комплексе Савинской в конце этого года. Это будет пятилетний самец швейцарской родословной из вольера Окского заповедника и несколько самок из Муромского заказника.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как вести себя при встрече с зубром?

- Постарайтесь как можно более незаметно отойти на безопасное расстояние, особенно, если на вашем пути встретилась самка с теленком. Если зубр фырчит, мотает головой, значит, он проявляет агрессию и ради собственный же безопасности не нужно отвечать ему тем же.

- Нельзя приближаться к зубрам на авто- и мототехнике, при виде ее они наиболее агрессивны. И главное, не надо забывать, что лес – это дом для диких животных, и людям в нем следует вести себя как воспитанным и благодарным гостям.