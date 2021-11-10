Во Владимире в 2022 году большой ремонт ждет 14 участков городских дорог

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях мэрия Владимира определилась с компаниями, которым предстоит осуществить масштабные работы по ремонту дорог в областном центре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Юрьевец и Тракторная

Согласно сведениям официального портала госзакупок, на 2022 год власти столицы региона запланировали отремонтировать ровно 14 участков дорог, расположенных в разных уголках Владимира, не считая текущих работ по их содержанию, которые тоже стали отдельным тендером.

По итогам все эти тендеры выиграли компании ООО «Трасса», «Владавтодор», «ВЛАДСК», и «Дор-Тех». Суммы контрактов варьируются от 5 до 25 миллионов рублей. Предполагается, что все ремонтные работы подрядчики должны начать с 1 апреля 2022 года, а сроки их завершения варьируются в зависимости от объектов, но не позднее первого месяца осени.

Так, «Владавтодору» достался один из самых крупных контрактов — компании предстоит до 12 сентября привести в порядок дорогу по улице Институтский городок в Юрьевце. Если точнее — на участке от улицы Славная до дома №3В по улице Михалькова. Всего на эти цели предусмотрено 24 миллиона 327 тысяч рублей.

Еще одним участком, который будет ремонтировать «Владавтодор», станет часть улицы Тракторной между улицами Асаткина и Северной. На этот кусочек планируется потратить почти 9 миллионов рублей, а все работы подрядчик обязан закончить к 29 августа 2022 года.

Наконец, третьей локацией этого подрядчика станет тротуар в районе дома №2 по улице Диктора Левитана, который обязаны привести в полный порядок уже к 15 февраля.

Работы на Рокадной дороге

А самый крупный контракт достался фирме ООО «Трасса» - более чем за 25 миллионов рублей компания обязуется отремонтировать улицу Добросельскую на участке от Суздальского проспекта до улицы Егорова. Если все пойдет по плану, этот уголок Владимира должны привести в надлежащий вид не позднее 12 сентября.

Тот же подрядчик отремонтирует еще три участка дорожной сети. В частности, речь идет о кусочке Юрьев-Польского шоссе между домом №133 по улице Горького и пересечением шоссе дорогой на Сновицы. Его тоже обязаны отремонтировать до 12 сентября за 18 миллионов рублей.

Другим крупным объектом станет Рокадная дорога от дома №41 по улице Полины Осипенко до улицы Усти-на-Лабе. Цена вопроса — почти 16 миллионов рублей. Все работы здесь должны быть выполнены в те же самые сроки, что и два предыдущих объекта.

Последним участком этого подрядчика окажется часть улицы Большая Московская между улицами Осьмова и Златовратского. Здесь уложат асфальт и проведут прочие работы на сумму в 5 миллионов 880 тысяч рублей. Ремонт тут обязаны завершить до 29 августа.

Пригород и центр

Сразу шесть контрактов власти города заключили с компанией ООО «ВЛАДСК». Наиболее дорогим тендером у этого подрядчика оказалась локация по улице Большая Нижегородская, где за 18 миллионов рублей планируется к 12 сентября отремонтировать дорогу от дома №71 до дома №77.

Оставшиеся объекты разбросаны по всему городу. Так, это ремонт автодороги по улице Погодина от улицы Добросельской до Красносельского проезда, которую обязаны сделать до 29 августа, а также ремонт дороги по Московскому шоссе между домом №79А по проспекту Ленина до улицы Верхняя Дуброва.

Кроме того, речь идет о ремонте Ерофеевского спуска от улицы Подбельского до Лыбедской магистрали, об укладке асфальта по улице Казарменной между улицами МОПРа и Ново-Ямским переулком, и о выполнении работ по текущему содержанию дорожной сети Владимира до 4 февраля 2022 года.

Наконец, еще два контракта достались компании ООО «Дор-Тех». Этому подрядчику предстоит за более чем за 16 миллионов рублей к 12 сентября обновить дорогу по улице Большая Московская от дома №1 до улицы Музейной, а также к 29 августа отремонтировать улицу Гагарина от дома №7 до Манежного тупика за более скромные 5 миллионов 880 тысяч рублей.

Стоит сказать, что на сегодняшний день продолжается ремонт автодороги, ведущей из микрорайона Коммунар до Заклязьминского, Уварово и Бухолово. Проводит их «Трасса», а стоимость контракта составляет более 6 миллионов рублей — закончить ремонт обязаны к 1 декабря. Также на исполнении до 22 декабря 2021 года пока остаются контракты по установке светофоров на пересечении Судогодского шоссе и дорогой на Заклязьменский и на пересечении улиц Добросельской и Егорова.