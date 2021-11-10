Треть бюджета владимирцев уходит на продукты

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как отмечают во Владимирстате, за второй квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года жители области стали больше зарабатывать, в среднем доля денежных доходов выросла с 88,6% до 89,1%. При этом траты тоже подросли – с 77,1% бюджета до 82,1%. При этом владимирцы, которые и раньше откладывали от зарплаты не так уж много (10 процентов в 2020 году), стали класть в «банку» еще меньше – в среднем 7% доходов.

Тут важно обговорить, что есть разница в доходах между горожанами и селянами. Больше зарабатывают и копят именно горожане: они почти не пополняют бюджет натуральным хозяйством, более 90% их дохода – деньги, тратят они в среднем 82%, а 9% дохода откладывают. Иная картина у селян, которые тратят больше, чем получают. Их бюджет только на 79,2% наполняется деньгами, а тратят они в среднем 82%, уходя в минус. Кстати, в этом году выросла доля натуральных продуктов и товаров в их бюджете – до 20 с лишним процентов, а в прошлом году она была около 10%.

На что тратят деньги владимирцы? Больше всего у жителей региона уходит на потребительские расходы – еда, бытовая химия, коммуналка. Эти расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 12,4 %и составили больше половины бюджета - 66,4%.

Причем большая часть этой суммы уходит именно на продукты. В среднем по области жители тратят на покупку еды 34,1%, еще 2,4% уходят на еду вне дома, а ещё 1,4% на алкоголь. Как ни странно, горожане на продукты тратят меньше -31,9% бюджета, зато больше на алкоголь 1,9% и еду вне дома -2,9%. Жители сел и деревень, напротив, выкладывают за продукты 44,3% доходов, но вообще не едят в кафе и ресторанах и меньше покупают спиртное. Основная часть расходов на еду уходит на мясо -28,5%, молочку – 14,7% и хлебобулочные изделия и крупы – 13,6%. А вот овощи, фрукты и орехи остаются, скорее, лакомством – на них выделяют чуть более 6% продуктового бюджета семей. Почти столько же уходит на сладости и готовые блюда, на рыбу владимирцы тратят чуть более 5% бюджета. Что интересно, в прошлом году, закрытые по домам горожане тратили на продукты заметно больше – 44,4% бюджета, зато экономили на алкоголе (1,1%) и еде не дома (0,4%).

Вторая значительная часть расходов – всевозможные непродовольственные траты. В среднем в области на них уходит 37% бюджета, у горожан чуть меньше - 36,4, у деревенских больше – 39,9%. В прошлом году во время пандемии на этой статье расходов люди экономили, в среднем тратя на нее 29,7%.

И, наконец, не обходится без коммунальных услуг. На это у жителей области уходит примерно четверть бюджета -25,1%. Горожане отдают чуть больше - 27,5%, селяне – 14,2%. Увы, расходы на коммуналку подросли: год назад она отнимала 24,4 % семейного бюджета. Правда, подорожание коснулось горожан, а в селах, наоборот, платить стали меньше – 14,2%. Траты снизились на 2,4% по сравнению с прошлым годом.