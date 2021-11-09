«Нажал на тормоз, а нога провалилась»: врачи рассказали, что случилось с загоревшейся «скорой» во Владимире

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Первая информация о серьезном ЧП на Константино-Еленинском переулке поступила из регионального главка МЧС в восемь часов вечера 6 ноября. В оперативной сводке ведомства говорилось о наезде кареты «скорой помощи» на дом №10, в результате чего автомобиль загорелся. Этот дом находится прямо напротив областного перинатального центра.

Пожар и ДТП

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве региона 15 минут спустя, автомобиль врезался в частный дом и загорелся, а затем пламя перекинулось на жилое строение.

- Причина пожара в настоящее время устанавливается. Сгорел автомобиль на площади 8 квадратных метров, а также часть обшивки жилого дома на площади 3 квадратных метра. Никто из людей не пострадал, - рассказала официальный представитель ГУ МЧС России по Владимирской области Мария Дойнова.

Уже позднее стало известно, что машина везла из Собинки в перинатальный центр роженицу. Это подтвердили в облздраве.

- Автомобиль вез роженицу, но женщина в результате никаких травм не получила, ее доставили в перинатальный центр, где оказали всю необходимую помощь. Сотрудники «скорой» также никаких травм не получили, - уточнил официальный представитель департамента здравоохранения Владимирской области Андрей Трохин.

Один из сотрудников областного перинатального центра на правах анонимности рассказал, что «скорая» загорелась еще до того, как ударилась в домовладение.

- Водитель позже сказал нам, что произошло возгорание, а потом у него отказали тормоза, - поделился собеседник. - К счастью, все остались живы.

В полиции добавили, что инцидент был квалифицирован не только как пожар, но и как ДТП, и сейчас ГИБДД наряду с МЧС проводит предварительную проверку — первым предстоит установить причину, которая привела к столкновению с забором (именно в ограждение карета врезалась по версии полиции), вторым — установить причину пожара.

Подвиг водителя

Главврач Собинской ЦРБ Светлана Муравьева подтвердила, что в аварию попала именно их «карета», причем, вопреки тут же появившимся слухам, заверила, что машина была исправна и регулярно проходила техобслуживание, в том числе накануне последнего выхода на линию.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

- Эта машина работала в тот день с 8 часов утра, и когда повезла роженицу из Ставрово во Владимир, фактически завершала смену. За день бригада обслужила много вызовов, и никаких нареканий не было. А уже по дороге во Владимир возникла ситуация, когда у женщины едва не начались роды. Поэтому водитель поднажал, и уже перед областным перинатальным центром у него отказали тормоза, - рассказала Светлана Муравьева.

По словам главврача, водитель позднее объяснил, что нажал на педаль, но нога вдруг провалилась, и в этот же момент что-то щелкнуло под панелью приборов, после чего начался пожар.

- Тогда водитель принял решение свернуть с дороги. Но в дом, как везде пишут, он не ударился, а въехал в забор. Тут же бригада вытащила женщину и перенесла ее в перинатальный центр. Там местные медики осмотрели и роженицу, и наших сотрудников — к счастью, никто никаких травм не получил, - объяснила Светлана Муравьева.

Попавшая в аварию «карета» работает на Станции СМП Собинской больницы с 2015 года, и все шесть лет активно эксплуатировалась. Как говорит главврач, не далее как две недели назад «Луидор» прошел ремонт, но тормозов не касались, так как к ним нареканий не было. Что могло произойти с автомобилем у ворот ОПЦ — пока остается загадкой даже для собинских врачей.

Сейчас попавшая в аварию «карета» выбыла из строя, но доктора Собинского района не унывают.

- Две машины мы временно отдали Владимиру, так что всего у нас их оставалось шесть. То, что одна «выпала» - ничего страшного, в скором времени ожидаем поступления двух новых автомобилей, - заверила Светлана Муравьева. - А эту, скорее всего, спишем.

Что касается водителя, который не растерялся и фактически спас роженицу, а также членов бригады, то сейчас рассматривается вопрос об их награждении, в том числе, возможно, и в денежном эквиваленте.

- Думаю, что благодарности получат все члены бригады, которые сработали четко и слаженно, - резюмировала Муравьева.

Тем временем, в Госавтоинспекции продолжается проверка по факту данной аварии. Причина, по которой у «скорой» отказали тормоза, уточняется. Кстати, по сведениям собинских врачей, роженица, которую доставили в перинатальный центр, еще не родила, и сейчас продолжает находиться под наблюдением владимирских докторов.