Владимирский общепит опять оказался крайним?

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Утром 8 ноября власти региона сообщили, что пока не приняли окончательно решения по продлению коронавирусных каникул в регионе.

- Вопрос о продлении нерабочих дней будет решаться 8, либо 9 ноября, - сообщила «КП» пресс-секретарь главы региона Ольга Елунина.

В итоге, по сути, указ врио губернатора Александра Авдеева об ограничениях в период с 30 октября по 7 ноября перестал действовать. Ну, почти перестал действовать. Так как одно ограничение от того времени в регионе сохранилось. Представителям общепита 33 региона по-прежнему нельзя работать по ночам (с 23.00 до 6.00). И это вызвало у владельцев кафе и ресторанов волну возмущения.

- Еще в прошлом году мы проходили путь ограничений. Тогда нам также ограничили возможность работать в ночное время, - рассказал нам вице-президент Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области Александр Юрьев. – Это привело к падению выручек в ресторанах на 50-60 процентов, в барах – на 90 процентов. На вопрос, как посещение общепита влияет на заболеваемость, наши власти ответить так и не смогли. Мы отстаивали отрасль и доказывали бессмысленность этого запрета. Отменить его совсем удалось только в феврале. Убытки, понесённые сферой, по итогам никто так и не возместил. Мы надеялись, что можно сделать уже выводы из этого опыта. Ведь это четвертая волна, ну, можно уже начать цифры анализировать, а не «просто создавать видимость». Однако сейчас в итоге сняты абсолютно все ограничения, введенные на прошлой неделе, кроме ограничений в нашей отрасли. Каким образом платить по счетам и обязательствам? Ведь из-за запрета на работу в ночное время у нас опять упали выручки – на 80 процентов в среднем. Некоторые вообще не работали эту неделю, так как не было смысла. Зачем надо было прививаться работникам отрасли, если работать в итоге нельзя?

При этом по разъяснениям от владимирского отделения «Опоры России», опубликованным 8 ноября для бизнес-сообщества региона, запрет на работу детских центров утратил свою силу, QR-коды для сферы услуг утратили силу (вступят теперь с 15 декабря 2021 года). Также для детских центров обязательно наличие у работника комплекса, контактирующего с детьми, действующего QR-кода, или на бумажном носителе сертификата профилактической прививки от COVID-19, или справки, а предприятия общепита не могут быть заполнены более чем на 50%.