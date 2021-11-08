В парке «Добросельском» в рамках реновации спилили 444 дерева

Сейчас деревья в парке остались по сути только по периметру территории. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В ноябре должна окончательно завершиться вторая очередь реновации парка «Добросельский», и мэрия выложила очередной контракт на благоустройство. На выполнение работ чиновники готовы максимально потратить 6 миллионов 654 тысячи рублей. Определить подрядчика должны 11 ноября, а на выполнение всех работ у него будет всего одиннадцать дней.

В парке планируется обустроить центральную аллею, выровняв дорожку, установив бетонные бордюры и положив плитку, благоустроить парковку, выложить прогулочные тротуары и дорожки скейт-парка, торжественно открытого недавно. Кроме того, в парке установят рамки-опоры для будущих информационных щитов, завершат прокладку коммуникаций, в том числе организуют канализационные колодцы, и наружное освещение – в парке появятся десяток привычных для Владимира светильников «шар венчающий». Также в парке появятся камеры видеонаблюдения – двадцать штук.

Увы, не обойдется в парке и без уничтожения деревьев, за которые переживали местные жители. Если верить документам, в парке планируется распилить и вывести 181 дерево твердых пород, объем ствола которого до 24 сантиметров, и еще 263 дерева мягких пород. Все стволы и прочий мусор строители за собой, естественно, вывезут. Про посадку новых деревьев в контракте нет ни слова, но не исключено, что это задание появится в следующем контракте. В противном случае, все это похоже на полное уничтожение древесной растительности в единственном парке Доброго. Тем более, что в прошлом году по контракту в парке уже вырубили 68 деревьев – 43 березы и ели и 25 кленов и ясеней, а также восемнадцать кустарников. Взамен них в парке появились новые площадки и газоны. Тогда чиновники подчеркивали, что вырубают лишь сухие и аварийные деревья.

Окончательно благоустройство парка «Добросельский», на реновацию которого пошло уже около 140 миллионов рублей, должны завершить в следующем году. Как отмечают чиновники, он стал первым парком в городе где провели такие масштабные работы. Сейчас частичное благоустройство проходит в Центральном парке – там устанавливают новый детский городок, рассчитанный, правда, на ограниченный возраст – от трех до 12 лет. На очереди благоустройство парка «Загородный» - до конца месяца московские специалисты должны презентовать окончательный проект. Там тоже обещают, что ни одно дерево не пострадает, дорожки проложат между ними, а новые деревянные постройки, включая эко-гостиницу, впишут в ландшафт.