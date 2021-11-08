Историей владимирских детей, застрявших на вокзале в Сочи, занялись прокуроры

Фото Антона Кулькова.

Родителей владимирских детей, застрявших 18 октября в Краснодарском крае, начали вызывать в прокуратуру. С 3 ноября у них берут показания, чтобы узнать подробности этой истории. Напомним, что тогда у группы из 83 владимирских детей, которая поехала на оздоровительный отдых на юг, возникли проблемы с возвращением домой. И сопровождающие начали писать родителям сообщения о необходимости прислать денег. К делу даже подключили врио вице-губернатора Григория Вишневского. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Кстати, после выхода этой публикации оказалось, что претензии к ее работе имеются и у родителей из более ранних заездов.

Застряли по ошибке

Так, через день после выхода публикации с нами связалась Анастасия Мелкова из Судогды, которая рассказала, что ее 7 и 12-летний сыновья тоже ездили с организатором всех заездов Антониной. Было это в «Восьмом заезде», и закончилось поездка тем, что организатор, по словам Анастасии, оставила ее старшего сына на курорте одного, когда тот попал в больницу с коронавирусом.

Как рассказала Анастасия, с Антониной она познакомилась в Судогде. Та предложила собрать группу детей и направить их по путевкам от облздрава в сочинский санаторий «Юность», на что Анастасия согласилась. Далее 30 родителей внесли предоплату — чуть более 15 тысяч рублей, и в июне ребята выехали в Сочи под руководством Антонины. Поначалу все было нормально, трудности начались в самом конце.

- Уже перед отъездом, 13 июня, мне звонит старший сын и спрашивает: «Мама, а мы что, не улетим?» - вспоминает Анастасия. - Я звоню Тоне, и она объясняет, что вылет нашей группы якобы по ошибке авиакомпании отменили и перенесли его на 14-е число, причем разбили ребят на две группы. При этом никаких бумаг нам никто не скидывал — почему отменили, каким именно образом? В результате они остались, а когда наступило 14 июня, у старшего сына поднялась температура.

В тот день обнаружилось, что Сережа и еще трое детей из их группы заразились коронавирусом. Троих оставили в санатории, а сына Анастасии решили направить в местную больницу под наблюдение, о чем поставили в известность маму, и та дала согласие.

- Антонина сказала, что остается в Сочи ради наших детей, говорила, что ищет себе какое-нибудь жилье, но лично моим ребенком она ни разу даже не поинтересовалась. Я спрашивала ее, что с моим сыном, а она отвечала: «Звони и узнавай, этим должны интересоваться родители». Я позвонила и мне сказали, что выпишут Сережу не раньше чем через несколько дней, - вспоминает Анастасия.

«Вопрос решается госорганами»

По словам женщины, вся группа, кроме четверых заболевших детей, в результате улетела домой.

- Причем сперва Антонина действительно осталась на месте, но уже 15 июня заявила, что уезжает — якобы раньше чем через семь суток никого не выпишут. Спрашиваю — как же дети? Ведь ты за них отвечаешь? Она пообещала за ними вернуться 23 июня и улетела. А сын мне звонил каждые 15 минут и просит забрать его оттуда, очень расстраивался. В тот же вечер я позвонила врачу, и мне сказали, что если состояние Сергея нормализуется и тест на ковид будет отрицательный, я смогу забрать ребенка, - говорит Анастасия. - В результате так и вышло — уже через день нам сказали, что Сережу можно забрать, мы посовещались и отправили за ним бабушку.

На дорогу пришлось солидно потратиться — почти 28 тысяч рублей вышло на срочные билеты для бабушки с внуком. Но на этом дело не закончилось — по словам Мелковой, уже потом Антонина затребовала с родителей остававшихся детей некие дополнительные деньги — 6 тысяч рублей якобы за то, что она осталась в Сочи «лишний день». Однако возмущенная Анастасия наотрез отказалась переводить свою часть суммы, а затем обратилась в прокуратуру.

- Но в прокуратуре посоветовали обращаться в суд. В результате я подала исковое заявление, сейчас оно принято. Я требую компенсации затрат на билеты и возмещение морального вреда, - объяснила Анастасия. - Кстати, нам так и не объяснили, почему билеты не вернули, хотя ошибка произошла якобы по вине авиакомпании.

Узнав, что сразу два заезда подали обращение в прокуратуру, женщина тоже присоединилась к товарищам по несчастью. Теперь несколько десятков родителей ждут от правоохранительных органов разрешения этой ситуации.

- Обращение в прокуратуру зарегистрировано 22 октября. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщила старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

В то же время, уполномоченный по правам ребенка Владимирской области Юлия Раснянская уведомила, что, вероятнее всего, «Тринадцатый заезд», который отправился сразу же после двенадцатого, в карьере Антонины будет последним. В любом случае, сама она в этом заезде уже не участвует.

Как рассказали родители, Антонина неделю назад разослала им через мессенджер-чаты сообщение о том, что «вопрос о возврате денег решается государственными органами», но с тех пор от нее ничего не слышно.

Кстати, дополнительно от родителей поступило обращение в полицию Судогодского района, которая зарегистрировала его и также в настоящее время проводит доследственную проверку. Сама Антонина высказывать свою позицию пока не стала. Мы будем следить за развитием событий.