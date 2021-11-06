Владимирские школьники побывали на Северном полюсе

Фото "Кванториум33".

Участниками образовательно-просветительского проекта, давшего возможность отправиться в необычное путешествие, стали 90 школьников со всей России, в том числе и две девочки из Владимира. Все они победили в конкурсе «Ледокол знаний – 2021. Homo science» от корпорации «Росатом». И после этого на ледоколе «50 лет Победы» отправились из порта Мурманска на 10 дней к северному полюсу.

«Это особенные дети»

Владимирские победительницы занимаются в детском технопарке «Кванториум33»: Александра Летка обучается на направлении промышленная робототехника, Ирина Шаповал – на направлении аэротехнологии.

- Экспедиция «Ледокол знаний-2021» это грандиозное событие в моей жизни, как бы пафосно это не звучало. Я почти год ждала этого и до последнего не могла поверить, что поеду в самую северную точку планеты. Даже сейчас до сих пор с трудом осознаю, что я была там. Сначала моя цель была выиграть беспроводные наушники, да, именно наушники! А в итоге удалось выиграть незабываемое путешествие на вершину нашей планеты! – поделилась своими впечатлениями от поездки Александра Летка.

Перед отплытием все участники несколько дней находились в одиночном карантине. Александра говорит, что это был интересный опыт в ее жизни.

- Я еще ни разу не оставалась одна в замкнутом пространстве так долго. Окна номера выходили на Кольский залив, где стояло множество кораблей, и я в бинокль могла их долго разглядывать, пытаясь отыскать наш ледокол.

Тот поразил школьницу своим масштабом и одновременно комфортом внутри него. Детей поселили в каюты по двое. Отплывали вечером на закате, в порту в это время играл марш «Прощание славянки». В первые часы после отплытия пропала сотовая связь, что, по словам школьницы, означало, что «на одиннадцать дней мы стали обособленным обществом на борту судна».

- Всего нас было около трехсот человек. Из них восемьдесят подростков-участников, кураторы, организаторы, съемочная команда и, конечно, экипаж ледокола. Я могу очень долго описывать свое незабываемое путешествие, но главное место в нем заняли ребята из моего потока. Это были особенные дети: добрые, искренние, общительные, готовые развлечь тебя или помолчать с тобой в «нужную минуту». Мы были все «на одной волне». Возможно, нас так сблизило отсутствие интернета, а может просто так сложилось. Думаю, пройдет еще много времени, а я не перестану по ним скучать, - признается она.

50 оттенков айсберга

Но впечатлили юную путешественницу не только дети. Ее поразил первый увиденный айсберг, причем не своими размерами или уникальной красотой.

- Я даже не могла себе представить, сколько оттенков синего можно увидеть в океане и какой на самом деле лазоревый цвет, - говорит она.

Конечно, с момента отправления все дети мечтали увидеть белого медведя.

- Все его видели в зоопарке, но тут, на ледовых просторах, встреча должна быть особенной. Голос полярного путешественника Виктора Боярского, возвестившего по радио, что вблизи ледокола показался медведь, заставил в одно мгновение выскочить всех на палубу. Одинокий мишка вальяжно лежал на льдине и провожал нас равнодушным взглядом, как будто каждый день мимо него проплывают ледоколы. Мне он показался очень милым и совсем не страшным, как Умка из детского мультика, - описывает свои впечатления Александра.

А потом был географический Северный полюс, который встретил туманом и бескрайними ледовыми равнинами.

- Трудно объяснить, что ощущаешь, когда твоя нога ступает на снег, а под тобой в прямом смысле лежит весь земной шар. Словами это не передать, это надо чувствовать, - вспоминает Александра Летка.

Фото "Кванториум33".

Кстати, на Северный полюс Александра взяла с собой флаг детского технопарка «Кванториум-33», и там потом его выложили на снег и сфотографировали.

Летающие пингвины

На обратном пути экспедиция школьников на несколько дней задержалась возле островов архипелага Франца Иосифа. Суровая северная земля поразила ребят огромными ледниками, скалистыми берегами и растительностью, которая, несмотря на тяжелые условия, продолжает там расти, а дни, проведенные вместе, объединили, превратив в большую и дружную семью.

- Птичий базар на одном из островов просто оглушил своим криком. Трудно даже представить, сколько тысяч птиц там обитают, скалы просто усеяны ими. Вся природа в этих местах сохранилась практически в нетронутом виде. Мне часто приходили мысли о том, как же хорошо, что здесь нет людей, которые могут разрушить эту красоту! – описывает свои впечатления Александра.

Кстати, это не первый случай, когда владимирские ученики отправляются в экстремальные путешествия благодаря любви к наукам и робототехники. Семиклассник владимирской школы №2 Лев Киндеев, который тоже занимается в «Кванториуме», покорил Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы" еще в 2019 году вместе с еще 68 школьниками со всей страны и оказался самым младшим участником экспедиции. В самой северной точке планеты школьники водили хоровод вокруг полюса, пересекая все меридианы разом, и играли в снежки, хотя им и не разрешали. Ребят поразило тогда, что Северный Ледовитый океан – место весьма населенное, там есть и моржи, и кайры – птицы, расцветкой напоминающие пингвинов, только летающие, а на самом Северном полюсе совсем не так холодно – было около нуля градусов, как отметил подросток, во Владимире зимой гораздо холоднее.

Не исключено, что и в следующем году владимирские школьники вновь отправятся покорять Северный полюс: в этом году в конкурсе проекта «Ледокол знаний» госкорпорации «Росатом» принимали участие ученики 7-10 классов и студенты первого курса колледжей.