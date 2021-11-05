Ноябрьский звездопад: во Владимире выступят Евгений Гришковец и Максим Аверин

Евгений Гришковец. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ноябрьская афиша полна концертов и спектаклей с участей знаменитостей. Только не забывайте — чтобы попасть на их выступление, необходимо иметь сертификат вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. Также необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Итак, чьих выступлений ждать владимирцам?

Вдарим по року

10 ноября в 19 часов в Арт-дворце выступит «Ария». Вот уже 35 лет группа «колесит по дорогам». В юбилейном туре с символическим названием «Замкнутый круг» со сцены прозвучат самые знаковые песни группы, а так же много новых композиций, которые уже полюбились публике. Цена билета — 1300-2800 рублей.

26 ноября в 20 часов в Арт-дворце с акустическим концертом выступит группа «Louna». Весной этого года команда представила свой первый студийный акустический альбом под названием «Обратная сторона». Этим концертом «Louna» не только презентуют альбом, но и, конечно, сыграют всеми любимые песни в тех самых аутентичных аранжировках, вдохнувших новую жизнь в уже знакомые композиции. Цена билета — 1500-2600 рублей.

Солистка группы Louna Лусинэ Геворкян. Фото Кристины Безбородовы.

28 ноября в 19 часов первый в мире танцующий симфонический оркестр «Concord Orchestra» представит новое интерактивное шоу «Симфонические рок-хиты», программа «Восстание машин». На сцене Арт-дворца вы услышите самые лучшие композиции Linkin Park, Metallica, Depeche Mode, The Prodigy, A-ha, U2, Evanescence, Europe, The Rasmus, Queen, Scorpions, Nightwish, Muse, Marilyn Manson, Imagine Dragons, AC/DC, Rammstein. Музыканты не сидят на стульях - они танцуют со своими инструментами. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров. Новым будет все: композиции, хореография, свет, декорации, эффекты, видео-инсталляции! Цена билета — 1900-3500 рублей.

Нестареющая классика

11 ноября в 19 часов в Областном дворце культуры и искусства выступит оригинальный состав легендарного ВИА «Синяя Птица» под управлением бессменного руководителя Роберта Болотного. Любимые песни нескольких поколений россиян исполнят вокалисты, чьи голоса, вот уже более 4-х десятилетий не покидают хит-парады отечественных и зарубежных радиостанций. Валентин Барков, Сергей Лелявин, Алексей Комаров их коллеги подарят зрителям фейерверк позитивных эмоций. Цена билета — 700-1700 рублей.

12 ноября в 18.30 со сцены Центра классической музыки прозвучат любимые мелодии из фильмов. Владимирский камерный хор под управлением Дмитрия Федорова исполнит музыку из таких фильмов, как: «Мой ласковый и нежный зверь», «Завтрак у Тиффани», «Игра престолов», «Кубанские казаки» и других. Партию фортепиано исполнит Александра Захарова. Цена билета — 450 рублей.

21 ноября в 19 часов в ОДК выступит Александр Малинин. Его концерты – это всегда океан эмоций, это классика и современное искусство в одночасье, это высочайшее исполнительское мастерство, многогранный талант и следование традициям русской вокальной школы, ведь артист уже на протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся все более проникновенными, глубокими и совершенными. Цена билета — 1400-3300 рублей.

Александр Малинин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 ноября в 19 часов на сцене ОДК можно увидеть балет «Лебединое озеро» в постановке Классического Национального Русского балета под руководством Виталия Бутримовича. История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилии с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Цена билета — 900-1600 рублей.

27 ноября в 18 часов в филармонии пройдет концерт-посвящение Андрею Дементьеву. В концертной программе прозвучат самые лучшие сочинения и песни, написанные на его стихи. Автор сценария и ведущий: Заслуженный артист Эстонии Владимир Лаптев. Исполнители: Владимирский русский оркестр. Цена билета — 300-400 рублей.

29 ноября в 19 часов на сцене ОДК выступит «Хор Турецкого». 12 уникальных голосов, более 8000 выступлений и 30 лет на сцене. Самые крупные площадки страны, самые уникальные голоса в природе, самый широкий репертуар: от мировых хитов и нескучной классики до поразительной а капеллы и романтических баллад. Никаких рамок и ограничений. Ведь 30 лет – это время свершений! Цена билета — 3300-5100 рублей.

Хор Турецкого. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спектакли и мюзиклы

12 ноября в 18.30 в областной филармонии пройдет спектакль «Лев зимой». Это популярная во всем мире историческая пьеса американского писателя Джеймса Голдмена, посвященная взаимоотношениям в семье Генриха II и Элеоноры Аквитанской. Спектакль, поставленный в 2020 году известным режиссером Сергеем Гинзбургом - это новое современное прочтение этой пьесы. В Главной роли – заслуженный артист России Максим Аверин. Цена билета — 1800-3500 рублей.

Максим Аверин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

13 ноября в 18 часов на сцену филармонии выйдет Евгений Гришковец с монологом-концертом. Это первая проба Гришковца в жанре эстрадного выступления. И «водка как нечто большее» и «узелки» концерты-монологи, вышедшие из книг, работа над которыми была окончена в этом году». Тот случай, когда есть возможность и очень важно услышать именно авторское их прочтение. Цена билета - 1600-2800 рублей.

15 ноября в 19 часов на сцене Арт-дворца вас ждет «Шоу под дождем». Это танец без границ, универсальный микс жанров и стилей, от классики до брэйк-данса и акробатики. В арсенале танцевального коллектива пять оригинальных шоу, выстроенных на основе глубокой драматургии и авторской хореографии. Цена билета — 900-2200 рублей.

19 ноября в 19 часов в Арт-дворце представят спектакль «Главная роль». В основе спектакля лежит пьеса драматурга Леонида Зорина. Что же на самом деле таит в себе театр? Какие они эти актеры, режиссеры, писатели? Человеческая комедия «Главная роль» ответит на все ваши даже самые не скоромные вопросы. Блестящая игра Александра Пашкова, Петра Красилова, Анатолия Руденко, Глафиры Тархановой сделает вечер незабываемым и невероятно веселым. Цена билета — 1100-3100 рублей.

20 ноября в 12 часов в Арт-дворце покажут мюзикл «Аладдин». У вас есть уникальная возможность окунуться в чарующую атмосферу восточной сказки: погулять по улочкам Аграбы, познакомиться с любимыми героями и увидеть, как они противостоят черному магу Джафару, желающему захватить мир. Цена билета — 450-1450 рублей.

26 ноября в 19 часов на сцене ОДК известные артисты Екатерина Климова и Гоша Куценко покажут спектакль «Любовные письма». Пьеса, написанная в середине прошлого века, сегодня стала по-новому созвучна времени. Герои истории писали письма и не рискнули «любовь в словах» превратить в «любовь земную». Расстояние от идеала до реальности оказалось непреодолимым. Сегодня такой сюжет назвали бы «виртуальным романом». Цена билета — 1600-4000 рублей.