Во Владимире бригады «скорой помощи» увеличат за счет студентов

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Во Владимире поставлена задача увеличить число бригад скорой помощи до 25 единиц. Именно такую цифру назвал 30 октября во время приезда во Владимирскую область министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Дело в том, что сегодня на весь областной центр ежесуточно приходится до 15 бригад медиков, хотя по нормативу должно быть, как минимум, в два раза больше. При этом подавляющее большинство докторов заняты на борьбе с коронавирусом.

Машин хватает, кадров - нет

- Три недели назад регион уже посещала бригада специалистов министерства, экспертов-организаторов здравоохранения. Были выработаны решения по оказанию медицинской помощи. Должен отметить, что сегодня уже налажено управление коечным фондом, скорая помощь четко понимает маршрутизацию пациентов с ковидом, отточены алгоритмы действий. Но есть еще проблемы, которые требуют немедленного решения. Количество бригад скорой помощи во Владимире должно быть увеличено до 25, – заявил министр во время визита в регион.

При этом сам глава минздрава не уточнил, откуда руководство Станции скорой медицинской помощи Владимира должно взять столько медиков — новый главврач ССМП Георгий Жуков собственными силами уже сейчас привлек немало новых специалистов, но до сих пор даже этого числа недостаточно, хотя бригад действительно стало чуть больше.

- Кадровый вопрос, остро стоящий в областном центре, будет решен, в том числе за счет привлечения студентов старших курсов медицинских колледжей. Совместно с врио губернатора Александром Авдеевым прорабатывается вопрос привлечения студентов высших учебных заведений из других регионов, - кратко сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.

Оказывается, речь идет не о наборе дипломированных специалистов, а об «усилении» бригад студентами-медиками.

- Именно бригад, так как самих машин сейчас вполне достаточно, а вот кадровый дефицит — самая большая проблема, - рассказал наш источник в облздраве. - Поэтому принято решение набирать старшекурсников медицинских колледжей, которые станут работать стажерами, помогать. Это поможет сформировать, доукомплектовать бригаду.

«Студенты к нам идут неохотно»

Сами фельдшеры станции скорой медицинской помощи города Владимира озадачились — как может студент без соответствующих документов самостоятельно выходить на линию, даже обладая навыками медпомощи? Однако в данном случае идет речь не о самостоятельной работе, а лишь об «усилении» действующих специалистов.

- Естественно, их не бросят одних, а дадут опытного наставника. В данном случае главное, что человек обладает медицинскими познаниями, может определить тяжесть состояния, симптоматику, оценить динамику, проверить сатурацию, измерить давление, понять, должен ли человек постоянно находиться в поле зрения врачей, либо достаточно амбулаторного наблюдения, - объясняет собеседник.

Проще говоря, бригады «03»снова начнут дробить. А ведь в 2019 году уже был скандал, когда врачи и фельдшеры ССМП Владимира пожаловались на плохие условия работы и выезд на линии по одному. Тогда бригады доукомплектовали.

Правда, тут все-таки к фельдшеру прикрепляют студента-медика, и фактически получится, что в бригаде имеется два специалиста, а общее количество машин, задействованных на линии, действительно может вырасти. Вот только сами сотрудники станции еще в первую волну коронавируса признавались, что студенты идут к ним на стажировку не так охотно, как хотелось бы.

В любом случае, только время покажет, получится ли претворить этот опыт на практике. Пока конкретных сроков по увеличению количества бригад скорой не называется, однако это должно быть сделано в самое ближайшее время.