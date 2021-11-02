Владимирские водители просят поставить светофор на перекрестке улицы Ставровской и проспекта Ленина

Светофор предлагают поставить здесь. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

О проблеме вечно перегруженного в часы пик и не только выезда с улицы Ставровской на проспект Ленина знает каждый автолюбитель Владимира. Нередко водители, при попытке вклиниться в поток машин, идущий по проспекту, подставляются под удар. Автомобилисты хотят поставить на перекрестке светофор. Но реально ли это?

Светофор, да не там

В последний раз серьезная авария тут произошла 24 октября около десяти часов вечера. Нетрезвый водитель кроссовера «Грейт Вол», ехавший со стороны Москвы, врезался в готовящийся к повороту «Хендай Солярис», а затем «Хендай» «собрал» еще две машины - «Киа» и «Фольксваген». В результате пострадал 26-летний парень, сидевший за рулем «Фольксвагена». К счастью, травмы у него оказались не сильными — он сам обратился в травпункт на следующий день, госпитализация ему не потребовалась.

А перед этим случаем ДТП сразу с двумя пострадавшими случилось здесь 16 августа в половине второго ночи. Причем виновником оказался водитель трактора, который при повороте на Ставровскую не уступил дорогу встречной «Ладе». В результате травмы получили и тракторист, и мужчина, сидевший за рулем легковушки.

А чисто «технических» аварий без пострадавших здесь хоть отбавляй. Причем плохая слава закрепилась как за этим перекрестком, так и за пешеходным переходом, расположенным рядом, ближе к автобусной остановке — там систематически сбивали людей. Так что автолюбители и пешеходы были единодушны — светофор на участке между переходом и перекрестком просто необходим, и городские власти действительно установили его в 2020 году. Однако, вопреки ожиданиям автомобилистов, оборудовали им лишь переход, а поворот на Ставровскую так и остался в прежнем виде, и аварий на нем существенно меньше не стало.

- Я бы предложил вообще ликвидировать переход и перенести его к Ставровской, и сюда же поставить светофор, чтобы сразу все потоки регулировались, - говорит автолюбитель Вячеслав.

Примечательно, что в городском отделе ГИБДД уже давно предлагали подобный вариант.

- У нас было предложение убрать пешеходный переход и перенести его на регулируемый перекресток, но горадминистрация решила, что подойдет та схема, которая действует в настоящее время, - объяснил инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Сергей Марканов.

Другой наш источник в Госавтоинспекции полагает, что проблема действительно есть, но одним светофором ее решить не получится.

- Если делать правильно, то улицу Ставровскую необходимо расширять, чтобы выезд осуществлялся не по одной полосе, а хотя бы по двум, иначе будет огромная пробка. При этом примечательно, что в основном ДТП происходят здесь даже не в часы пик, а вечером и ночью, когда поток машин небольшой. Так что проблема действительно есть, но нужно «изобретать» что-то более существенное, - говорит собеседник.

Движение «по кнопке»

Как объяснили в мэрии Владимира, решение, о месте установки светофора на данном участке, принималось исключительно по информации ГИБДД, которая ежегодно предоставляет городским властям сведения об аварийно опасных участках дорог.

В мэрии считают, что нынешней схемы вполне достаточно. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Согласно этим данным, за 2019 год на этом пешеходном переходе произошло четыре наезда на людей, соответственно, данный участок включили в перечень аварийно опасных дорог местного значения, - говорит официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В итоге, в мэрии полагают, что переносить переход к перекрестку на Ставровской или вовсе ликвидировать его все-таки нецелесообразно.

- Специалисты действительно говорят, что в шаговой доступности есть другой переход на разворотном круге. Но для человека, который идет пешком, это существенное расстояние. А светофор на Ставровской не имеет смысла, так как когда люди переходят «по кнопке» на переходе, водители успевают вполне безопасно выехать на проспект Ленина и наоборот, - полагает Александр Карпилович. Тем не менее, в мэрии пообещали, что пока за проблемным участком продолжат «наблюдать».