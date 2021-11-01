Родные владимирской роженицы, умершей из-за ошибки врачей, получат по миллиону в качестве компенсации

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Точку в трагической гибели 25-летней молодой мамы, успевшей увидеть дочку всего на несколько минут, поставил Ленинский районный суд в последние дни октября.

Напомним, трагедия произошла 6 сентября 2019 года, когда молодая женщина из Собинского района умерла в роддоме №2 после того, как сама родила дочку – у нее после тромбоэмболического осложнения остановилось сердце. Алина легла в роддом накануне, на следующий день у нее начались роды, которые казалось бы, протекали в контролируемом режиме. Все произошло на глазах у мужа и отца, который присутствовал на родах. Малышка, в отличии от мамы, выжила. Руководство роддома объясняло, что у молодой здоровой женщины, забеременевшей в результате ЭКО, произошло редкое осложнение – один случай на 20 тысяч рожениц – женщине стало плохо в течение пяти минут после родов, реаниматологи оказались бессильны.

Региональный Следком сразу же начал проверку, возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своей профессиональной деятельности». Но до суда дело не дошло: врач, принимавший роды, скончался незадолго до того, как дело должны были передать в суд. Кстати, дело закрыли по нереабилитирующим основаниям: это значит, что погибший врач не был оправдан.

Правда, было еще гражданское дело. И вот оно дошло до суда. Муж погибшей и ее родители обратились в суд с исковым заявлением к родильному дому №2 города Владимира и департаменту здравоохранения Владимирской области. Они считали, что ненадлежащее исполнение врачом роддома своих профессиональных обязанностей привело к смерти молодой женщины и тяжелому состоянию родившегося у нее ребенка. Отец осиротевшей девочки просил взыскать с них в пользу дочери ежемесячные выплаты в размере 30 971 рубля 98 копеек в счет возмещения вреда по случаю потери кормильца. Деньги, по его мнению, должны были платить ей до восемнадцати лет с последующей индексацией. Кроме того, медучреждение должно было погасить и образовавшуюся задолженность по ежемесячным платежам – 681 383 рубля 56 копеек. Компенсацию за страдания, которые испытали родные, они оценили в десять миллионов рублей каждому. Медики с таким раскладом не согласились. В департаменте отметили, что учредитель не несет ответственность за действия учреждения, а в роддоме отмечали, что денег у медучреждения нет, а кроме того, считали, что в случившемся есть и вина родственников погибшей женщины: мол, они договаривались с врачом, но недостаточно тщательно и ответственно подошли к его выбору.

Но Ленинский районный суд встал на сторону родственников молодой роженицы, хотя и уменьшил размер компенсации. С роддома в пользу супруга, ребенка и родителей умершей взыскана компенсация морального вреда – по одному миллиону рублей, практически рекорд для нашего региона. Компенсация расходов по погребению определена в размере 350 000 рублей. Кроме того, в пользу дочери погибшей каждый месяц до ее совершеннолетия будут взыскивать деньги в счет возмещения вреда по случаю потери кормильца. Решение не вступило в законную силу, и у роддома №2 есть право обжаловать его.