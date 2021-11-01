Во Владимире на улице Сперанского из-за новой развязки запретили парковать машины

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Буквально на днях подрядчики завершат «последние штрихи» на дорожной развязке между улицами Нижняя Дуброва, Сперанского, Василисина и Чапаева, и поток транспорта из 8-ЮЗ получит еще одну возможность для проезда в центр. И уже сейчас далеко не все оказались довольны организацией будущей мини-магистрали.

«Бездомные машины»

Пару дней назад местные жители разместили в соцсетях фотографии, на которых изображалась проезжая часть улицы Сперанского от Нижней Дубровы до Василисина. Здесь с обеих сторон поперек дороги паркуются машины, а посередине появилась двойная сплошная линия разметки.

На этот участок и раньше были нарекания — именно тут власти решили перекрыть «народный переход», по которому бегают дети из ближайшей школы, что вызвало недовольство местных жителей.

- А теперь еще нарисовали двойную сплошную! Получается, автомобили, которые всю жизнь тут стояли поперек дороги, теперь будут стоять здесь незаконно, ведь таким образом парковаться на проезжей части запрещают правила! - возмутился местный автолюбитель Борис.

Дело в том, что этот «кусок» улицы Сперанского всегда был тупиком, и местные владельцы «железных коней» давно превратили его в нечто вроде стоянки. Сейчас здесь появился новый асфальт и разметка, но машины как стояли, так и продолжают стоять.

Общий вид на улицу Сперанского. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как выяснилось на месте, теперь к «двойной сплошной» тут добавились еще и знаки «остановка запрещена, работает эвакуатор» по всей длине улицы. Так что стихийную стоянку фактически объявили вне закона.

- На сегодняшний день в эксплуатацию этот участок дороги не введен, поэтому наказания за нарушения пока нет, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин. - Санкции будут применять после официального открытия участка.

При этом в мэрии затруднились ответить на вопрос — куда же девать машины жителям ближайших домов, у которых никаких стоянок поблизости не предусмотрено.

По замыслу, штрафовать этих нарушителей должны инспекторы ГИБДД.

- В настоящее время какие-либо рейдовые мероприятия на данном участке не планируются, - сообщил инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Сергей Марканов.

Впрочем, другой наш источник в Госавтоинспекции заметил, что сейчас ГИБДД не до этого.

- Вероятнее всего, штрафы за неправильную парковку на этом участке будут выписывать при помощи системы фотовидеофиксации «Паркон», которая должна находиться у городских властей. У нас же просто нет возможности устраивать какие-то постоянные рейды на этом месте, так как банально не хватает людей. Возможно, рейды будут проводиться в будущем, если действительно ситуация окажется проблемной, - рассказал собеседник.

В ожидании заторов

Есть еще пара проблемных моментов на новой магистрали. Так, пока нет ясности, что будет с огромной кучей грунта, которая самой настойщей горой возвышается напротив дома №4 по улице Василисина. Территория вокруг нее тоже не облагорожена, и представляет собой месиво из глины и грунта.

В мэрии затруднились сразу ответить на вопрос, что делать с этим грунтом, пообещав дать ответ в ближайшее время.

Гора грунта, оставшаяся после строительства развязки. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Другой проблемный момент заключается в самой проезжей части — ни для кого из водителей не секрет, что новая магистраль будет выводить транспортные потоки с улицы Сперанского либо опять на забитую в часы пик Верхнюю Дуброву, либо на обычные периферийные улицы от Василисина до Чапаева. При этом часть машин уйдет в районе улицы Разина к площади Победы, а другая часть поедет по Чапаева до проспекта Ленина, с которым состыкуется возле «Крейсера».

Водители уже сейчас предрекают в этом месте серьезные заторы, однако регулировать движение каким-либо образом у выезда на проспект не планируется.

- В ближайших планах установка светофора здесь не ожидается, - сообщил Алексей Алекин.

Улица Чапаева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Другая трудность — само дорожное полотно на улице Чапаева. Оно оставляет желать лучшего, но приводить его в порядок одновременно с открытием развязки в планы города тоже не входило, да и тротуаров тут, кстати, тоже почти нет.

- План ремонта дорог на будущий год в настоящее время тоже только верстается, так что нельзя сказать, будет ли здесь проводиться ремонт, - резюмировали в мэрии.