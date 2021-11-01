Куда владимирцам пойти на «Ночь искусств-2021»

Камерный струнный оркестр. Фото областной филармонии.

Несмотря на коронавирусные ограничения, во Владимирской области, как и по всей стране, пройдет традиционная культурная акция «Ночь искусств». На этот раз ее темой станет «Искусство объединяет».

Однако попасть на развлекательные и познавательные мероприятия акции можно будет, имея сертификат вакцинации или справку о перенесенном Covid-19.

Рассказываем о самых интересных событиях «Ночи искусства» в 33 регионе.

О колоколах и кино в Гороховце

Гороховецкий историко-архитектурный музей 3 ноября откроет двери всех своих экспозиций. В выставочном зале музея можно будет познакомиться с экспозицией «Кино, любовь и домино: в кадре город». Посетителям расскажут о тех фильмах, которые снимались известными режиссерами - Юрием Озеровым, Никитой Михалковым, Андреем Прошкиным и другими. На выставке представлены материалы советской киноэпопеи «Битва за Москву» из фондов Государственного Центрального Музея кино, которые недавно были переданы в дар музею вдовой оператора Игоря Черных. Также представлены фотографии рабочих моментов съемок из архива вдовы режиссера Юрия Озерова и художника по костюмам всех его фильмов — Диляры Озеровой. Интерес представляет реквизит игрового фильма «Орда». Также в экспозиции можно увидеть фотографии разных лет со съемочных площадок, киноплакаты, услышать воспоминания жителей города. Особый раздел выставки будет представлен в виде макета города с местами съемок.

Выставка "Кино, любовь и домино". Фото Гороховецкого историко-архитектурного музея.

А в Доме Канонникова пройдет авторская экскурсия по выставке «Колокола и колокольни» от Светланы Игумновой. Она покажет свои фотоработы (а их более 50), на которых запечатлены колокольни в разное время года, в разное время суток, с разных, очень интересных и необычных ракурсов.

О тайнах владимирских улиц

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи (проспект Строителей, 23) в пятый раз принимает участие в акции. 4 ноября с 19 до 23 часов гостей ждет насыщенная программа: открытие выставки «Поэтика Санкт-Петербурга» Дениса Зверева, фотолюбителя из Владимира, выступление ансамбля «Русская душа» (классическая музыка композиторов разных стран, народные песни и наигрыши), выступление фольклорного коллектива «Владимирская вечора» и автора Валерия Архипова «Валера с гитарой». Народный экскурсовод проекта «Подними глаза. Экскурсии от местных для местных» Татьяна Лысова расскажет «Какие тайны скрывают знакомые улицы?», а директор Владимирского музея икон Игорь Кравченко поведает о символике русской иконы. Кроме того, посетителей ждет интеллектуальная игра, мастер-классы, викторины, книжные выставки и многое другое.

Поэтический вернисаж в Центре ИЗО

4 ноября с 19 до 22 часов в Центре пропаганды изобразительного искусства для посещения будут доступны выставки: «Витязи веры и славы Руси», «Владимирская школа живописи», «Василий Тропинин. Образы эпохи», «По следам Владимирской Руси», а также художественный салон.

Кроме того, владимирцев ждет творческая встреча с Андреем Ореховым — автором произведений, представленных на выставке «Витязи веры и славы Руси». В 20 часов начнется поэтический вернисаж Галины Меншиковой. В выставочном зале прозвучат стихотворения о живописи. В 20.30 руководитель Владимирского отделения Творческого союза художников России Юлия Румянцева презентует проект «По следам Владимирской Руси». Завершится «Ночь искусств» концертом камерного хора «Распев».

Больше классики!

4 ноября в 18.30 на сцене Центра классической музыки зрители увидят Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина. Гостей ждет шабаш на «Лысой горе», а также погружение в атмосферу цыганского табора с его «первозданной» стихийной непосредственностью.

В заключение вечера прозвучит концерт для фортепиано с оркестром №3 Сергея Прокофьева. Солист – Энджел Станислав Вонг. Энджел родился в Лос-Анджелесе. Сейчас он обучается в Центральной музыкальной школе при консерватории им П.И. Чайковского. С 9 лет Энджел выступает с различными оркестрами: Московским симфоническим оркестром, Костромским губернским симфоническим оркестром, с симфоническими оркестрами США, Чехии, Финляндии. Цена билета: 350-450 рублей.

4 ноября в 18 часов зрители смогут посетить и областную филармонию. На концерте Камерного струнного оркестра прозвучат фрагменты самых известных классических произведений Баха, Генделя, Моцарта,Бетховена, Шопена, Шуберта, Рахманинова и многих других прославленных авторов. Вход — свободный.

Спектакли для самых маленьких

Спектакль про ежика и медвежонка в театре кукол. Фото театра кукол.

4 ноября юные зрители Владимирского театра кукол познакомятся с традициями народов Севера и Центральной части России, узнают об их обычаях, культуре, легендах. Познавательно для малышей будет участие в тематических мастер-классах, народных играх и традиционных обрядах. Также они посмотрят спектакли «Репка» и «Про Ежика и Медвежонка».

Начало спектаклей — в 14, 16 и 18 часов. Цена билетов — 320 рублей.

Танцуют все!

Балет Гестус. Фото с сайта областной научной библиотеки.

4 ноября в 18 часов в научной библиотеке состоится концерт «Многообразный мир танца» студенческого камерного балета «Гестус» ВлГУ. В программе: старинный русский вальс, словацкая полька, армянский танец «тавих», хоровод, памирский танец, вариация жемчужин из балета «Конек-горбунок», а также пластические пародии на звезд российской и зарубежной эстрады – Эдиту Пьеху, Тимати, Верку Сердючку, Bonny M и молодежный рок-н-ролл.