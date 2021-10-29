Санаторий «Заклязьменский» отдадут пациентам с коронавирусом

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Как отмечают в облздраве, в регионе ситуация с заболевшими коронавирусом крайне тяжелая. Хотя формально коэффициент распространения инфекции стал немного ниже, чем по России, каждый день заболевают сотни жителей, и мест в «красной зоне» уже не хватает, хотя количество новых коек постоянно растет. Так за последнюю неделю добавили 50 мест для больных коронавирусом, а всего в области открыто 2305 коек – это рекордное число за время пандемии. При этом занято 90,7% из них, свободных мест в реанимациях практически нет.

- Мы ведем круглосуточный анализ, но прогноз неблагоприятный. Многие пациенты поступают в тяжелом состоянии – как правило, это непривитые, те, кто поздно обратился за помощью или не принимал назначенные лекарства, - отмечает представитель департамента здравоохранения администрации Владимирской области Светлана Григорян.

Чтобы облегчить ситуацию, решено было санаторий «Заклязьменский» отдать для реабилитации больных с коронавирусом: туда будут переводить пациентов, которые еще требуют лечения, но ПЦР-тест у них уже отрицательный. Первые пациенты заедут туда в начале ноября. Впрочем, если ситуация ухудшится, его просто переделают под коронавирусный госпиталь. Также в регионе ищут варианты открытия новых коек для пациентов с коронавирусом, но пока подходящих вариантов не нашли. Лекарств для больных ковидом при этом в регионе хватает – сейчас ими обеспечены 49 тысяч владимирцев.

Не секрет, что владимирские медики, которых и так не хватало, в том числе скорые, с трудом справляются с нагрузкой. Каждый день на работу выходят 16 бригад скорой помощи, они в сутки получают около 298 вызовов – в два раза больше, чем в предыдущие волны пандемии. При этом 80% новых пациентов с коронавирусом требуют госпитализации и круглосуточного наблюдения. Чтобы облегчить жизнь врачам и фельдшерам скорой помощи, работу амбулаторных отделений, специализирующихся на лечении респираторных заболеваниях, продлили до 20.00. Туда предлагают обращаться пациентам с ОРВИ. Кроме того, владимирским врачам помогают приехавшие из трех регионов медики, в первую очередь анестезиологи-реаниматологи, также планируется привлечь к работе ординаторов из медвузов – это еще не полноценные врачи, но почти готовые специалисты.

Но главная помощь владимирским медикам – прививки жителей. Как отмечают в облздраве, в последнее время число желающих уколоться немного выросло, активнее стала прививаться молодежь – примерно 20% уже укололась. Но запас еще есть – сейчас в регионе в сутки прививают примерно пять тысяч человек, а готовы привить восемь тысяч, в том числе более 1200 – силами выездных бригад.

До заветных 80% привитых взрослых жителей (это 879 950 человек) области пока далеко. Первый компонент вакцины укололи более 370 тысяч владимирцев, второй – более 348 тысяч, а среди жителей старшего возраста, болеющих тяжелее всего, привитых всего 36,3% от плана.

При этом в регионе открыт 71 стационарный пункт вакцинации, 41 мобильный, а скоро их станет больше. Привиться от коронавируса во Владимире теперь можно в ТК «Ивановнские мануфактуры» в будни и выходные до обеда, а скоро пункты откроются в кожвендиспансерах Владимира, Коврова и Мурома. Наконец, в «Глобусе» пункт вакцинации вместо четырех часов работает восемь – с 10 до 18 часов. Кстати все пункты вакцинации региона можно найти на Яндекс-картах и сразу же проложить маршрут.