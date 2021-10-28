Во Владимирской области предлагают пускать в торговые центры и парикмахерские только по QR-коду

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Владимирская область третью неделю бьет антирекорды по количеству заболевших коронавирусом, за последние сутки заболело 318 человек – очередная планка взята. При этом болеют люди всех возрастов. Среди молодежи 18-29 лет – 10,2%, 30-49 лет – 33,3%, 50-64 года – 25%, старше 65 лет – 18,9%. Тяжелее всего болеют именно пенсионеры. И все это осложняется эпидемией ОРВИ, которой в прошлом году удалось избежать.

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркивают: длительные выходные необходимы, чтобы разорвать цепочки передачи инфекции, в мае это помогло, но просят не называть эти дни локдауном: это просто возможность побыть с близкими. Правда, ездить в это время в гости к родственникам не рекомендуется. Кстати, по мнению специалистов в сегодняшней ситуации в регионе виноваты сами жители: в других областях, где привито 60% и больше людей, такого роста заболеваемости нет, коэффициент распространения ниже, чем летом во Владимирской области.

- Если бы мы летом ответственно отнеслись к вакцинации, ситуация была бы другой, - отметила официальный представитель ведомства Марина Колтунова. – Чем медленнее мы вакцинируемся, тем быстрее мутирует вирус. Очень тревожная ситуация с заболеваниями у старшего поколения. Людей старше 60 лет просим соблюдать домашний режим, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе при этом только приветствуются, но не нужно сидеть на лавочках с соседками, сократите поездки в общественном транспорте. Ревакцинация обязательна даже если у вас остались антитела, теперь сведения о ней будут заноситься в сертификат.

Из-за сложной ситуации с заболевшими, Роспотребнадзор предлагает усилить ограничения. Сейчас обсуждается вопрос об увеличении штрафов за нарушение эпидемиологических норм в том числе нахождение в магазине без маски: на текущий момент, по мнению специалистов, они невысоки, и населением не считаются чем-то угрожающим. Во время проверок специалисты регионального Роспотребнадзора не раз встречали людей, принципиально не носящих маски и заявляющих, что не верят в коронавирус. Их число и хотят сократить, увеличив штрафы.

Кроме того, во Владимирской области предлагают заселять в гостиницы и отели только по QR-кодам или справкам из больниц, что человек переболел коронавирусом в последние полгода. ПЦР-тест больше не поможет снять номер.

Также среди предложений, направленных Авдееву на подпись следующие:

- с 30 октября пускать в торговые комплексы и торговые центры только по коду или справке (забавно, что при этом там открывают пункты вакцинации, попасть в которые не привитые не смогут);

- с 30 октября по 7 ноября запретить дискотеки и караоке;

- с 8 ноября пускать в салон красоты, парикмахерскую, бассейн, тренажерный зал и прочие заведения только привитых или недавно переболевших ковидом (при наличии соответствующих документов).

При этом детям до 18 лет коды и справки не нужны, они вполне могут подстричься в одиночестве, пока родители ждут их на улице. Кстати, в Роспотребнадзоре отметили, что проблемы мелких торговых точек, например, фудкортов, никого не волнуют: им придется потратиться на приобретение аппаратуры для чтения QR-кодов. И напомнили, что во время прошлого локдауна руководство всех точек, уверяло, что готово выполнить все условия – только разрешите работать.