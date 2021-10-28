Во Владимирской области обнаружены три селения домонгольского времени

Селище Чаадаево.

На днях Институт археологии Российской академии наук и ГК «Автодор» рассказали о необычных и исторически значимых находках, которые удалось сделать под Владимиром и под Муромом в местах, где вскоре расположится скоростная автомагистраль. Оказывается, когда-то здесь располагались богатые селища, датируемые XII веком.

Семь древних подполов

Как уточняют ученые, находки были сделаны во время историко-культурной экспертизы на месте будущего строительства, которая проводилась в 2020 году. Именно тогда удалось собрать первые данные о средневековых поселениях и определить их границы, после чего в 2021 году были предприняты спасательные раскопки.

По словам археологов, ценность этих селищ заключается в том, что еще ни разу в истории древнерусские сельские поселения, сеть которых была раскинута от Киева до Ладоги, не исследовались столь масштабно, что позволяет многое узнать о быте и роде занятий наших предков.

- Раскопки дали важные материалы, принципиальные для характеристики сельских поселений домонгольского времени в Волго-Окском регионе: мы увидели, как устроены усадьбы, и собрали обширный материал для изучения культуры Муромской земли как особой исторической области средневековой Руси, незаслуженно остающейся на периферии исследовательского внимания, – рассказал директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.

Так, первым селищем оказались Столбищи на реке Ворше, что под Владимиром. Его площадь составила около 12 тысяч квадратных метров.

По сведениям ученых, оно возникло не позже середины XII века и существовало до XVI века. Несмотря на то, что здесь ученые обнаружили меньше артефактов, чем под Муромом, именно тут нашли украшения костюма и предметы христианского культа, которые использовали до татаро-монгольского нашествия.

Тут же археологам удалось найти остатки плотной застройки, датируемой XV-XVI веками, что определили по обнаруженным монетам — сами постройки не сохранились, зато ученые нашли семь подполов.

Городской браслет в средневековом поселении

Два поселения под Муромом — Катышево-1 и Чаадаево-5, названные в честь ближайших к ним населенных пунктов, дали более богатую пищу для исследователей. Их площадь составляла около 20 тысяч квадратных метров.

Склад сельскохозяйственных орудий в Катышево. Фото с сайта Института археологии РАН

Так, в поселении Катышево, что на реке Илевне, люди жили с XII по XIV век, причем большинство остатков сооружений и прочих находок ученые датируют XIII веком. Судя по артефактам, здесь было широко развито сельское хозяйство.

Например, тут обнаружили пять кос-горбуш, две металлические части плугов и семь серпов. А в одном из подполов ученые откопали целый набор инвентаря земледельца.

- Учитывая количество предметов и ценность железа, данный комплекс вещей обладал не малой стоимостью. Находка характеризует высокий уровень развития хозяйства и благосостояния населения, - объясняют ученые.

Также в Катышево археологи нашли горн для обжига посуды с остатками горшков, что свидетельствует о гончарном производстве, и следы железоделательного и кузнечного ремесла и ювелирного производства - литейные формочки, тигли и выплески металла.

Немалый интерес вызывают и вещи, связанные с военными занятиями. В Катышево археологам удалось отыскать наконечники стрел, фрагменты шпор и кольчуг, детали из наборных поясов. Любопытно, что в поселении найдено много стеклянных браслетов — всего откопали полторы сотни фрагментов. Дело в том, что такие предметы более характерны для городской культуры. Наконец, одними из редких находок стали предметы религиозного предназначения — крест-энколпион с эмалями и фрагмент решетки хороса.

Ювелиры под Муромом

Но лучше всего сохранилось селище Чаадаево-5, где ученые нашли остатки сооружений и обнаружили наибольшее число артефактов. Жизнь здесь кипела в пределах XII века. Среди находок есть такие, которые существовали не позже первой четверти XII столетия, в частности грушевидный крестопорезной бубенчик или золотостеклянная бусина. Найдены здесь и редкие экземпляры стеклянных браслетов, датированные первой третью XIII века.

Среди прочих любопытных находок в Чаадаево оказались предметы, связанные с письменностью — четыре стиля (или стилуса) для письма и столько же деталей книжных застежек.

Погребение в Чаадаево. Фото с сайта Института археологии РАН

Еще здесь отыскали шесть фрагментов хороса, а также почти 40 фрагментов амфор для вина и масла, и предметы вооружения всадника — шпоры, наконечники стрел и другие.

Редкой находкой стала свинцовая подвесная печать с погрудным изображением Иисуса Христа и изображением неизвестного святого во весь рост на обороте.

А вот следов ремесленных занятий в Чаадаеве не нашли, если не считать нескольких матриц для теснения, которые использовали средневековые ювелиры.

Зато здесь также занимались сельским хозяйством — тут найдены серп, жернова и ямы для хранения зерна.

Как отметили ученые, ряд находок свидетельствует об ассимиляции муромы — племени поволжских финнов, когда-то населявших эти места. Эти события происходили как раз в первой половине XII века, когда территории Нижнего Поочья окончательно заселялись древнерусским населением.

- Свидетельство процессов ассимиляции муромы – редкие находки, относящиеся к кругу финских древностей: подвеска-лунница с орнаментом в виде плетеной косички, сюлгама, кольцевые застежки, детали привесок, ножи с прямой спинкой, костяная копоушка. Набор этих предметов немногочислен, но вместе с фрагментами лепной финской посуды, он составляет отдельную группу среди находок и, вероятно, является следами более раннего муромского поселения, существовавшего здесь до древнерусского селища, – рассказала руководитель Волжской экспедиции института археологии РАН Ольга Зеленцова.

Улицы наших предков

В целом в ходе проведенных раскопок удалось найти более 4500 различных средневековых предметов, дающих представление о жизни и культуре муромских и владимирских сел. При этом каждое из трех поселений имело не только собственную историю, но и особенности планировки.

Так, все три поселения оказались когда-то окружены частокольными оградами, которые окружали как селища, так и отдельные усадьбы.

Катышево-1. Фото с сайта Института археологии РАН.

Если сами постройки нигде не сохранились, то места, где они стояли, археологи легко определили по так называемым материковым ямам, в которых лежали бытовой мусор, пережженые камни и обмазка разрушенных печей. Кстати, все три селища имели глубокие прямоугольные погреба со следами деревянных конструкций, которые находились прямо под домами.

Интересно, что в Муроме поселения уже тогда имели уличную планировку, которую удалось отследить по полосам застройки и расстоянием между ними в 8 метров со следами частоколов и усадеб. Кстати, сами усадьбы имели большие площади — от 1000 до 7000 квадратных метров, а границы домовладений время от времени менялись.

Кроме прочего, ученым удалось отыскать во всех трех поселениях множество бытовых предметов, таких как ножи, детали замков и ключи, а также орудия труда в виде пряслиц, шильев, игл, фрагментов топоров и прочих.

Наконец, возле муромских селищ ученые нашли погребения — в Катышеве обнаружили всего два, а в Чаадаеве — сразу 46 захоронений, которые располагались в неглубоких ямах в четыре ряда.

- Впервые в изучении этих поселений целиком вскрыты сельские усадьбы и установлен усадебный характер планировки сел XII века. Находки на сельских поселениях статусных вещей, связанных с повседневным обиходом и профессиональными занятиями элиты, подтверждает сделанные ранее на материалах Суздальского Ополья выводы о присутствии «дворов знати» на сельских поселениях и указывает на перспективность их поиска, – заключил академик Николай Макаров.